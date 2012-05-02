爱尔兰将建大型中国贸易中心

路透都柏林5月1日电---爱尔兰周二批准了建设一处巨大的中国贸易中心的第一阶段计划，该项目建成後为有望成为爱尔兰的最大的开发项目之一。

近几个月，中国对爱尔兰经济表现出的兴趣日渐浓厚，中国国家副主席习近平今年2月的国际访问之行中，还将爱尔兰选为欧洲的唯一一站。

中国的主权财富基金还签署了在爱尔兰寻求投资机会的备忘录。爱尔兰周二的决定，将为开建一座包括3,000个展位的综合建筑项目开绿灯，项目建成後，中国的制造商和贸易商将在此地向国际买家展示其商品。

根据爱尔兰开发商网站提供的消息，这个项目名为“欧洲中国贸易中心”（Europe China Trading Hub），造价14亿欧元（18.5亿美元），座落在爱尔兰中部的韦斯特米斯郡（Westmeath），占地140公顷，有望成为欧洲最大的中国产品来源地。

开发商称，爱尔兰是欧盟成员国、职场使用英语、公司税率优惠以及劳资关系稳定，是该国被选为项目落户地的主要原因。

他们指出，交易的商品范围包括从电动车到纺织品及机器等，重点面向高端市场，中心建成後将提供直接及间接就业职位9,000个，每年可向爱尔兰带来150万的访客。

据提出开发建议、位於附近的阿斯隆商业园区（Athlone Business Park）负责人John Tiernan称，该项目一期可能会在2015年投入运营。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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