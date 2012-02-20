习近平访爱尔兰 在足球场一展身手

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透都柏林2月19日电---爱尔兰国家运动项目--盖尔式足球和曲棍球周日迎来一位不同寻常的观众：中国国家副主席习近平。习近平在都柏林克罗克公园（Croke Park）体育场一展足球身手的照片也传回了北京。
习近平上周访问美国，爱尔兰是他本次国外访问之旅在欧洲的唯一停留站。他抵达爱尔兰後，首先参观考察该国的一家奶牛场，并前往知名景点莫赫陡崖（Cliffs of Moher），然後直接抵达都柏林。
爱尔兰盖尔运动协会（GAA）发言人米尔顿（Alan Milton）称：“他（习近平）在对我们来说非常神圣的球场首次踢球，就展示了一些令人钦佩的球技。”
习近平2003年首次访问爱尔兰时就对该国留下深刻印象，当时他任省委书记。两年前，爱尔兰时任总统麦卡利斯（Mary McAleese）在北京将上述两项体育运动介绍给了习近平。
克罗克公园体育场是爱尔兰最大的体育场，习近平在该体育场现场对这两项运动都进行了展示。
爱尔兰希望通过习近平为期三天的访问，推动该国从IT服务到乳制品等各项出口的增长，并吸引中国企业投资。习近平周一还将出席一个约有300家企业参加的投资论坛。
爱尔兰总理肯尼（Enda Kenny）在对习近平访问致欢迎辞时表示：“在食品及农业、高科技研究和投资领域，爱尔兰与中国可以互助共赢。我们应当尽全力发挥这些潜能。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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