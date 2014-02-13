爱尔兰金融：3月将重启常规债券标售，为2010年受援来首次

全球金市：金价触及五个月高位，因地缘政治紧张情势升温
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
路透都柏林2月12日 - 爱尔兰国库管理署(National Treasury Management Agency，NTMA)周三宣布，3月将重启常规债券标售，为2010年受援来首次。并称还可能努力说服部分投资者对现有债券进行互换，以避免2016年出现偿债高峰。
作为首个摆脱欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助的国家，爱尔兰上个月发售了37.5亿欧元10年期债券，强势回归债券市场，但尚未重启常规债券标售。目前爱尔兰2014年资金需求已经全部到位。
NTMA表示，将通过一系列5-10亿欧元的债券标售，筹集40亿欧元，用于提前为2015年需求准备资金。
NTMA在一份声明中表示，每个季度将最多举行两次债券标售，第一次标售将于3月13日启动。
该机构还表示，考虑向投资者提供机会，将2016年4月到期的债券换成较长期的债券，以降低2016年偿债峰值。
NTMA还将于3月重启常规月度国库券标售。
近几个月外国投资者一直存在对爱尔兰债券的需求，目前爱尔兰10年期公债收益率 约报3.3%，2011年债务危机高峰期间高达15%。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
0720GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,288.50美元，日内稍早一度触及去年11月初以来高位1,295.42美元。
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路透上海4月17日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 基础货币(万 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 亿) M2(万亿) 159.96(10.6%) 158.29(11.1%)