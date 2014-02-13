爱尔兰金融：3月将重启常规债券标售，为2010年受援来首次

路透都柏林2月12日 - 爱尔兰国库管理署(National Treasury Management Agency，NTMA)周三宣布，3月将重启常规债券标售，为2010年受援来首次。并称还可能努力说服部分投资者对现有债券进行互换，以避免2016年出现偿债高峰。

作为首个摆脱欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助的国家，爱尔兰上个月发售了37.5亿欧元10年期债券，强势回归债券市场，但尚未重启常规债券标售。目前爱尔兰2014年资金需求已经全部到位。

NTMA表示，将通过一系列5-10亿欧元的债券标售，筹集40亿欧元，用于提前为2015年需求准备资金。

NTMA在一份声明中表示，每个季度将最多举行两次债券标售，第一次标售将于3月13日启动。

该机构还表示，考虑向投资者提供机会，将2016年4月到期的债券换成较长期的债券，以降低2016年偿债峰值。

NTMA还将于3月重启常规月度国库券标售。

近几个月外国投资者一直存在对爱尔兰债券的需求，目前爱尔兰10年期公债收益率 约报3.3%，2011年债务危机高峰期间高达15%。(完)