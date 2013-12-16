爱尔兰获最后一笔IMF援金 成欧元区内首个摆脱援助的国家

路透华盛顿12月13日 -国际货币基金组织(IMF)周五向爱尔兰发放了最后一笔援助资金，爱尔兰也同时成为首个成功退出国际援助的欧元区成员国。

爱尔兰周五从IMF获得8.9亿美元资金。

爱尔兰自寻求紧急援助以来，已通过削减支出并加税来恢复经济平衡，达成了所有关键目标，且未引发社会动荡。

爱尔兰过去18个月还通过发债，自行设法满足了直至2015年的融资需求。

IMF总裁拉加德赞扬爱尔兰“坚定地实施政策”，但表示该国经济仍面临许多挑战，比如失业、公共部门债务负担沉重、公共债务可持续性等问题。

“因此爱尔兰要彻底摆脱危机，继续通力实施政策是必不可少的。”她在一份声明中指出。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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