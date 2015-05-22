爱尔兰称解禁同性婚姻有助吸引外资

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透都柏林5月21日（记者 Padraic Halpin） - 爱尔兰政府周四称，解禁同性婚姻有助吸引外资。该国将在周五举行全民公投，决定是否解禁同性婚姻。
爱尔兰1960年代开始以税收优惠政策吸引美国企业，当时该国政府仍凭借该国传统天主教形象来吸引爱尔兰裔美国人。
而50年后的今天，该国则着眼于塑造更世俗化、多元文化的形象，希望民众能通过此次公投强化政府想要打造的新形象。
民调显示，公投将以高达2:1的表决结果顺利通过。
爱尔兰就业、企业和创新部部长布鲁顿（Richard Bruton）周四对记者称：“公投若通过，对爱尔兰有益，也有助于爱尔兰企业成长，我对此深信不疑。”
爱尔兰总理肯尼及该国负责吸引外资的机构负责人均表示，此次公投若不能通过，将向外界发出非常负面的讯号。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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