爱尔兰公投支持同性婚姻

2015年5月23日在都柏林拍到的图片。 REUTERS/Cathal McNaughton

路透都柏林5月23日（记者 Padraic Halpin/Conor Humphries） - 爱尔兰民众在公投中以压倒性优势支持同性婚姻，标志着这个传统的天主教国家迎来一大剧烈的社会变革。

这是该国投票率最高的公投之一，其中有62%的选民投票“支持”，爱尔兰也因此成为首个通过全民公投让同性婚姻合法化的国家。

同性婚姻支持者顶着烈日蜂拥到都柏林堡，观看显示屏上播出的全国各地的投票结果。当最终统计结果宣布时，他们先是欢呼雀跃，随即高唱起了爱尔兰国歌。

包括英国、法国和西班牙在内的一些西欧国家允许同性婚姻合法，南非、巴西、加拿大及美国一些州也承认同性婚姻。与此同时，同性恋在非洲和亚洲许多地方仍被视为禁忌，同性婚姻仍未得到认可。

美国副总统拜登发表推文称：“我们对爱尔兰支持平等表示欢迎，#LoveWins。”

在这次公投中，许多旅居他国的爱尔兰人纷纷回国踊跃投票，注册选民投票率高达60%，为20年来的最高投票率。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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