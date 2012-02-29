爱尔兰投票与德国法院的裁决增添欧元区不确定性

* 爱尔兰将就欧元区预算纪录协定举行公投

* 德国法院反对通过成立一个国会委员会来快速审批欧元区救助款项决策

* 德国法院的裁决可能延缓审批程序,限制默克尔的行动空间

* 欧盟希望西班牙就赤字做出解释,不考虑放松要求

* 葡萄牙表示不会寻求额外的欧盟资金

路透柏林/德国卡尔斯鲁厄2月28日电---爱尔兰计划进行的公投,以及德国一家法院做出的裁决,在央行大举注资似乎安抚了金融市场之际,周二给克服欧元区债务危机的努力带来新的不确定性.

爱尔兰选民曾经两次对欧盟协定说"不",他们将对上月达成的欧盟财政协定举行公投,再度让欧洲忐忑不安.

考虑到爱尔兰倾向於就欧洲议题投反对票的记录,即使主要国家支持上述财政协定,爱尔兰的动作也可能让金融市场感到紧张.

不过,这和全面的欧盟条约不同,这项政府间协议无需全体一致通过,只要有12国批准,即可生效.

德国政府试图通过成立一个国会迅速审议特别委员会来加快就缴付欧洲纾困基金做出决策,但德国最高法院推翻了这种努力.

这个结果可能会令默克尔在未来纾困案中的操作空间受限.周一她的中右翼联合政府批准希腊二次纾困案时,有17名议员未投赞成票,已经让问题浮出台面.

爱尔兰的公投消息传出後,欧元兑美元短暂下跌,但随後迅速回升.欧洲央行将再次挹注低廉的三年期资金,仍支撑市场信心.

**欧盟不考虑宽待西班牙**

德国民众对欧元区纾困计划的敌对情绪日益增强,或将令默克尔更加难以同意加强欧元区金融防火墙.主要经济体要求加强欧元区金融防火墙,以此为条件向IMF提供更多资金来应对欧债危机的影响.

欧元区领导人一直坚称,希腊是例外情况,在救助葡萄牙和爱尔兰後,预计欧元区其他成员国不会寻求救助基金提供援助.

葡萄牙周二通过国际贷款方的第三次合规审查,并表示,尽管该国经济衰退较预期严重,但不会像希腊一样需要第二轮救助.

人们亦在担忧西班牙.该国周一公布,2011年度公共赤字相当於国内生产总值(GDP)的8.51%,远高於欧盟设定的6%的目标,且超过政府初步预估的8.2%.

西班牙已经向欧盟承诺,今年将赤字与GDP之比降至4.4%.但在衰退的背景下,这使得实现该目标的可能性变得更低.

欧盟执委会表示,正在等待西班牙对其预算问题作出解释,并未考虑就实现今年赤字目标给予其任何灵活性.

标准普尔欧洲主权评级主管Moritz Kraemer表示,将希腊长期信用评级调降至"选择性违约"可能是暂时的,但希腊存在晚些时候重新违约的风险.(完)