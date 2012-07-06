爱尔兰债市标售成本优於西班牙

路透马德里/都柏林7月5日电---爱尔兰周四於2010年11月接受欧盟和IMF援助以来首次重返短债市场,所发行的三个月期国库券利率低於西班牙同档债券,西班牙此前得以避免向国际金主寻求全面援助.

爱尔兰和西班牙同病相怜,都因房地产市场泡沫破灭陷入银行业危机.国际投资者对这两个国家公债标售表现出的兴趣却存在很大差异,不过爱尔兰于近两年来进行的首次举债融资规模比西班牙要小许多.

爱尔兰的三个月期国库券标售成功吸引到外资买需,而多数外国投资者却在刻意回避西班牙公债标售,尽管西班牙并没有向国际金主请求全面援助.

西班牙财政部为10年期公债支付的利率达到逾七个月最高位,表明上周欧元区领导人达成协议的正面影响在减退.

西班牙总计标售了30亿欧元(37.5亿美元)三种期限的债券.其售出7.47亿欧元指标10年期公债,平均收益率(殖利率)为6.43%,高於6月7日前次标售时的6.044%.

法国农业信贷银行利率策略师Peter Chatwell称,至少西班牙仍有能力在市场融资--尽管其银行业面临诸多问题.对失败的房地产项目大量放贷,以及2009年以来的第二次经济衰退,令西班牙的众多银行一蹶不振.

"市场还在继续运转,但现在看来,对西班牙债券的信心或其投资者需求仍没有重大转变,"Chatwell表示.

就在欧洲央行降息前不久,周四上午共有三个欧元区成员国标售了公债.

法国周四标售78亿欧元债券,借贷成本接近历史低位.一天前该国宣布对富人大幅增税,以填补经济成长乏力所致的财政收入缺口.

顾问公司Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro称,"市场信心方面,法国的情况与西班牙和意大利所处困境截然不同."

**帮助西班牙**

在布鲁塞尔峰会上,欧元区领导人同意用欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)援助基金来在二级市场购买债券,并可直接参与银行资本重组.

这有助於西班牙救助本国银行业,避免遭受爱尔兰的命运.爱尔兰不得不在2010年11月接受对该国的全面援助,并应欧盟和IMF要求而推行惩罚性的撙节措施.

西班牙上个月争取到欧盟最多1,000亿欧元的资金来救助其银行业.不过此举以及布鲁塞尔峰会协议均缺少相关细节,同时芬兰的反对亦损及该协议最初带来的正面反应.

由於西班牙难以实现削减预算赤字的目标,故投资者仍然担心西班牙这个欧元区第四大经济体,最终可能走爱尔兰、希腊、葡萄牙和塞浦路斯的老路,请求对整个国家施以援助.

Spiro说,"不考虑(银行)援助计划,西班牙也陷入了恶性循环."

"公共财政疲弱,经济深度下滑,以及银行业部分领域的脆弱,这些因素都在互相促进.政府施行更多的撙节措施,在短期内只会进一步加剧形势的恶化."

自欧洲央行去年12月和今年2月向银行系统注资约1万亿欧元以来,包括一些正在寻求救助的国内银行一直是西班牙债券标售中的主要买家.

在布鲁塞尔峰会打消了市场对於西班牙债券价格或进一步下跌的预期後,对冲基金等一些短线交易者涌入市场.不过交易商表示,他们尚未看到任何的外国长期投资者买入此债券.

西班牙流通中的公债里面,银行业持有比例从12月的16.9%升到3月的29.2%.

参看西班牙和意大利公债持有情况及其银行自欧洲央行借款的相关图表,请点选:(link.reuters.com/kux87s).

**爱尔兰获得国外支持**

相形之下,爱尔兰表示外国投资者周四对其重返短期债券市场表达了支持.

经过近两年的中断後,爱尔兰踏出尝试性的第一步,标售5亿欧元国库券,得标利率为1.8%.爱尔兰表示希望今年稍後或明年初,通过承销发行两年或更长天期债券回到长券市场.

西班牙上周标售的三个月期国库券得标利率为2.36%,而一天后意大利标售的六个月期国库券得标利率则为2.96%.

爱尔兰国库管理局(NTMA)称,是次标售投标倍数为2.8倍;在此同时,虽然没有确切数字,但有强烈证据显示很大部分的参与者是欧陆投资人.

该局执行主管John Corrigan表示,爱尔兰必须严守其纾困协议的条件,并希望在其发行长期债券前,"欧洲广泛气氛"会有所改善.

"今天标债获得强烈的需求及大量国际投资兴趣,让我们感到振奋.然而我们自知,这只是迈向全面回到资本市场终极目标的第一步."他说.

Corrigan表示,爱尔兰希望今年再进行三或四次短天期券种标售,回到长期债券市场,发行两年或更长期债券的目标是2013年初.

但Spiro指出,"爱尔兰几乎还未脱离困境.其内需继续萎缩,去年财政赤字与国内生产总值(GDP)之比达13%,今年经济料在停滞水准."(完)

--编译 白云/王翔琼/侯向明/张若琪;审校 隋芬/程琳

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