爱尔兰获准对美外销牛肉 为17年来首个获批的欧盟国家

路透都柏林/布鲁塞尔1月5日 - 爱尔兰成为首个获准外销牛肉至美国的欧盟国家，时距美国因疯牛病禁止欧盟进口已17年之久。

爱尔兰农业部周一表示，美国当局在7月完成对爱尔兰牛肉生产系统的视察；美国对欧盟进口禁令于3月正式取消。

“这不仅是个新市场，这是目前全球产值最高的市场。我们今年若未能向美国出口5,000万至1亿欧元牛肉的话，我会相当失望，”爱尔兰农业部长Simon Coveney接受国营媒体RTE访问时表示。

全球牛肉最大购买国--美国在疯牛症自英国蔓延至欧洲大陆后，即于1998年禁止自欧盟进口牛肉。

爱尔兰政府称，美方最新决议为爱尔兰当局核准牛肉工厂出口美国扫清障碍。

爱尔兰政府未提供牛肉何时恢复外销美国的确切日期，但表明将与爱尔兰牛肉工厂加强合作，以期尽早恢复贸易。

欧盟执委会呼吁美国尽快采取行动，将允许进口的范围扩大到欧盟其他国家。

“这项宣布对欧盟其他成员国传达了重要且正面的讯息；这些国家曾要求美国重新建立进入美国牛肉市场的管道，＂该委员会在声明中指出。(完)

(编译 龚芳; 审校 于春红)

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