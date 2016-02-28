爱尔兰执政联盟惨遭选民淘汰 总理肯尼恐需与宿敌结盟

路透都柏林2月27日 - 周六的计票结果显示，爱尔兰选民不满经济复苏不均，以选票拉下现任执政联盟，总理肯尼面临可能要与最大对手政党结盟的痛苦选择。

出口民调显示，唯一可行的选择，可能是共和党与肯尼的统一党勉强组成执政联盟。

若这两党都无法组成政府，将必须进行新的选举。

“统一党与工党的联合政府无法继续执政，”肯尼周六晚间向记者表示。“我有义务及责任根据人民作出的决定，设法为国家提供一个稳定的政策，我将全力以赴。”

在40个选区中，根据已开出的38个选区，统一党得票率26%。这远低于五年前的36%得票率。

工党得票率料仅7%。共和党得票率料提高至25%。

分析师表示，统一党与共和党组成执政联盟，是唯一可行选择。

另外一些人担心，这将使左派的新芬党崛起成为主要的反对党。新芬党得票率估计在15-16%。

统一党的策略专家Mark Mortell表示，在下周初之前肯尼将不会急于展开磋商，但今年再度举行选举的风险很高。(完)