爱尔兰执政联盟惨遭选民淘汰 总理肯尼恐需与宿敌结盟

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透都柏林2月27日 - 周六的计票结果显示，爱尔兰选民不满经济复苏不均，以选票拉下现任执政联盟，总理肯尼面临可能要与最大对手政党结盟的痛苦选择。
出口民调显示，唯一可行的选择，可能是共和党与肯尼的统一党勉强组成执政联盟。
若这两党都无法组成政府，将必须进行新的选举。
“统一党与工党的联合政府无法继续执政，”肯尼周六晚间向记者表示。“我有义务及责任根据人民作出的决定，设法为国家提供一个稳定的政策，我将全力以赴。”
在40个选区中，根据已开出的38个选区，统一党得票率26%。这远低于五年前的36%得票率。
工党得票率料仅7%。共和党得票率料提高至25%。
分析师表示，统一党与共和党组成执政联盟，是唯一可行选择。
另外一些人担心，这将使左派的新芬党崛起成为主要的反对党。新芬党得票率估计在15-16%。
统一党的策略专家Mark Mortell表示，在下周初之前肯尼将不会急于展开磋商，但今年再度举行选举的风险很高。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。