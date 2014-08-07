伊斯兰国武装扩大在伊北部和库尔德边境附近的攻占范围

路透伊拉克阿尔贝拉8月7日 - 伊斯兰教激进分子周四突袭伊拉克北部，逼近库尔德自治区首府，当地数万名基督教居民被迫逃离家园避难。这引发外界传言，称西方国家有可能采取军事行动。

路透图片显示，伊斯兰国武装分子似乎控制了库尔德自治区边境地区的一个检查站，距离阿尔贝拉的车程只有30分钟左右，阿尔贝拉为库尔德地区政府总部和许多企业所在城市，人口约为150万人。

武装分子在检查站警卫岗上方升起代表激进势力的黑色旗帜。不过，一位库尔德安全官员否认激进分子控制了Khazer检查站，地区政府也称，政府军正在推进并将“击败恐怖分子”，呼吁民众保持冷静。

纽约时报报导称，美国总统奥巴马在考虑采取空中打击或人道主义空投，帮助伊拉克受困的宗教少数派。

白宫表示，美国政府和军方支持伊拉克和库尔德部队保护受伊斯兰国武装分子围困的民众。

白宫发言人Josh Earnest表示，任何美国的军事行动都将“范围非常有限”且与伊拉克政治改革挂钩，并补充说“没有针对伊拉克问题的美国军事解决方案。”

逊尼派武装分子占领了伊拉克最大的基督教城镇Qaraqosh，导致很多居民逃离，担心逊尼派武装分子要求他们：离开，改信伊斯兰教，或者死亡。逊尼派武装分子在其占领的其它地区，都提出了这样的要求。

联合国秘书长潘基文(Ban Ki-moon)表示，对伊斯兰国武装分子在伊拉克袭击活动的报导“深感震惊”，呼吁国际社会帮助伊拉克政府。

联合国安理会将召开紧急会议，商讨伊拉克危机。

法国总统办公室在总统奥朗德(Francois Hollande)与库尔德自治区领导人巴尔扎尼(Massoud Barzani)通电话后表示，法国准备向参与伊拉克库尔德防御行动的武装力量提供支持，但未说明如何提供支持。

在伊拉克库尔德经营业务的能源公司股价大跌。

美国石油巨头雪佛龙(Chevron)CHV.N表示，正在撤离员工。业内人士称，艾克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)也在疏散员工，但该公司拒绝对安全形势置评。(完)

(编译 白云/杜明霞；审校 郑茵/张涛)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。