铁矿石价格下滑势将造成中国产能萎缩--行业高管

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透石家庄3月27日 - 行业高层周五表示，铁矿石价格下滑让已是脆弱的中国矿业雪上加霜，未来势必将关闭矿场或是进行整合。目前，全国四分之三的产能都处于亏损。
中国国内有更多矿场关闭的话，可能促使其增加铁矿石进口，帮助缓解全球供应过剩。过去12个月来，庞大的全球供应已导致价格腰斩逾半。
中国冶金矿山企业协会(MMAC)秘书长杨家声说，中国四分之三的铁矿石产能是处于亏损状态。去年底时，小矿场的产能利用率甚至低到20%。
“如果一些亏损中的小型铁矿石业者被迫关闭的话，那么这对市场而言是件好事。”他说。他补充说大矿企也得进行重整及减少成本。
河北省冶金矿山行业协会秘书长李凤海说，河北当地已有80%矿企停工，今年的产量可能减少40%。河北是中国最大产钢省份。
但杨家声表示，国家必须意识到铁矿石的战略重要性，并确保有足够的支持以维系一定水平的自给自足。(完)
(编译 李婷仪; 审校 李春喜)
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