铁矿石价格下滑势将造成中国产能萎缩--行业高管

路透石家庄3月27日 - 行业高层周五表示，铁矿石价格下滑让已是脆弱的中国矿业雪上加霜，未来势必将关闭矿场或是进行整合。目前，全国四分之三的产能都处于亏损。

中国国内有更多矿场关闭的话，可能促使其增加铁矿石进口，帮助缓解全球供应过剩。过去12个月来，庞大的全球供应已导致价格腰斩逾半。

中国冶金矿山企业协会(MMAC)秘书长杨家声说，中国四分之三的铁矿石产能是处于亏损状态。去年底时，小矿场的产能利用率甚至低到20%。

“如果一些亏损中的小型铁矿石业者被迫关闭的话，那么这对市场而言是件好事。”他说。他补充说大矿企也得进行重整及减少成本。

河北省冶金矿山行业协会秘书长李凤海说，河北当地已有80%矿企停工，今年的产量可能减少40%。河北是中国最大产钢省份。

但杨家声表示，国家必须意识到铁矿石的战略重要性，并确保有足够的支持以维系一定水平的自给自足。(完)

(编译 李婷仪; 审校 李春喜)

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