4月份铁矿石价格由降转升 后期料以波动运行为主--中钢协

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月6日 - 中国钢铁工业协会周三称，受需求下降影响，4月钢材市场持续疲软，而钢铁生产仍维持较高水平。受国外高成本矿山停产减产以及国内铁矿石期货逼空等因素影响，进口铁矿石价格在中下旬出现明显反弹。后期铁矿石供大于求矛盾依然突出，铁矿石价格将以波动运行为主。
中钢协网站数据显示：4月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为209.59点，环比上升12.10点，升幅为6.13%，环比由降转升。其中：国产铁矿石价格指数为211.95点，环比下降14.10点，降幅为6.24%，较上月加大4.84个百分点；进口铁矿石价格指数为208.92点，环比上升19.43点，升幅为10.25%，环比由降转升。
“虽然国内外高成本铁矿石生产商出现停产限产，但进口铁矿石不降反增，整体上仍是供大于求态势。预计后期铁矿石价格将呈波动运行走势。”新闻稿称。
新闻稿并指出，受需求不旺和产能过剩影响，钢铁产量难有增长，铁矿石需求也会有所下降。二季度是钢材消费旺季，随着国家稳增长措施效果陆续显现，钢铁需求和生产形势会有所好转，但不会明显上升，铁矿石需求强度依旧偏弱。
数据并显示，铁矿石港口库存依然高企，供大于求矛盾依然明显。4月末，全国进口铁矿石港口库存量9507万吨，环比减少506万吨，降幅为5.05%。一季度，全国生铁产量为1.77亿吨，同比下降411万吨，降幅为2.3%，而铁矿石进口量达2.27亿吨，同比增加533万吨。
“虽然国内外高成本矿山出现停产限产，但国外三大矿山低成本铁矿石供应充足，国内矿山在国家调减资源税征收比例后也会释放一定的产能，国内市场铁矿石供大于求的态势未有根本性变化。”新闻稿称。
新闻稿并称，钢铁企业生产经营面临严峻形势，铁矿石价格反弹难以持续。在产能过剩、需求疲软、钢价低迷的情况下，铁矿石价格缺乏持续反弹的条件。（完）
更多详情请点击中钢协网站：here
(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
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