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国际财经 | 2015年 8月 24日 星期一 07:12 BJT

伊朗石油部长称OPEC举行紧急会议或能阻止油价下滑--报导

路透迪拜8月23日 - 据伊朗石油部所属媒体Shana报导，伊朗石油部长尚甘尼周日表示，石油输出国组织(OPEC)举行紧急会议可能对阻止油价下滑“起到作用”。

“伊朗赞成举行OPEC紧急会议，不会不同意，”尚甘尼说。

OPEC定于12月4日举行会议，没有在此之前举行会议的计划，尽管阿尔及利亚已经呼吁举行紧急会议。

根据OPEC规定，该组织12个成员国中要有多数成员国赞成，才能举行紧急会议。但一些OPEC代表称，除非沙特阿拉伯赞成，否则不可能召开紧急会议。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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