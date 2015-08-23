伊朗石油部长称OPEC举行紧急会议或能阻止油价下滑--报导

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透迪拜8月23日 - 据伊朗石油部所属媒体Shana报导，伊朗石油部长尚甘尼周日表示，石油输出国组织(OPEC)举行紧急会议可能对阻止油价下滑“起到作用”。
“伊朗赞成举行OPEC紧急会议，不会不同意，”尚甘尼说。
OPEC定于12月4日举行会议，没有在此之前举行会议的计划，尽管阿尔及利亚已经呼吁举行紧急会议。
根据OPEC规定，该组织12个成员国中要有多数成员国赞成，才能举行紧急会议。但一些OPEC代表称，除非沙特阿拉伯赞成，否则不可能召开紧急会议。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。