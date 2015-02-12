焦点：铁矿石价跌致矿企停产 中国市占率巨头争夺战临近尾声？

路透新加坡/上海2月12日 - 随着大举扩张让更多高成本业者出局，全球三大铁矿石厂商抢攻中国市场份额的争夺战似乎进入最后阶段。

尽管铁矿石价格疲弱，但中国一些大型矿商仍维持运作，顽强抵抗全球铁矿石巨头，这推低了铁矿石价格下跌，而且跌幅远超过力拓(RIO.AX)(RIO.L)、必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)和淡水河谷(VALE5.SA)两年前开始在全球大举供应铁矿时的预想。

但即便中国坚韧的国有矿业也难以幸免，影响开始逐渐显现。中国的国有矿企生产成本比市场高20-50%，而且有数以千计的雇员，并与大型钢企密切合作。

业内消息人士称，北京一家年产约200万吨铁精矿的矿企，计划从本月起停产一个半月，这是首个停产的国有矿企。

位于广州的招商期货分析师赵超越称，价格的进一步下滑将导致更多矿场关闭。

他表示，这包括一些钢厂旗下的国有矿场，它们可能会放弃自己的铁矿石生产，转向价格更低的进口铁矿石。

像鞍钢(000898.SZ)、首钢(000959.SZ)和河北钢铁集团(000709.SZ)等大型国有钢厂，占有国内相当大一部分铁矿石矿产。

鞍钢未予置评；记者未联络到首钢和河北钢铁集团管理人士置评。

价格下跌也迫使澳洲、加拿大和其他地区较小的矿场停产，有助大矿企夺取中国的市场；中国市场占到全球需求的三分之二。

去年出口至中国的铁矿石增加14%，而中国国内的钢铁产量接近持平。中国去年第四季铁矿石产量减少，据业内高管估计，三分之一的国内矿场已经停产。

Pengana Capital投资组合经理人Ric Ronge说道：“这完全是报酬的问题。如果(大型矿企)可以这样做，他们为何不干？对这些企业来说，能够实现业务增长并可带来可观回报的大宗商品少之又少。”

曾论及“适者生存”策略的力拓执行长Sam Walsh预计，今年从澳洲和巴西进口的铁矿石将占到中国市场的80%以上；四年前为64%。

**利润率下降**

根据摩根士丹利，全球铁矿石供应过去12个月减少了约1.7亿吨，相当于去年全球贸易总量的12%。

根据淡水河谷，三大矿企加上澳洲Fortescue Metals Group (FMG.AX)，在过去两年增加了2.34亿吨海运铁矿石供应，到2020年将再增加1.96亿吨。

铁矿石价格暴跌，现在还不及繁荣期的三分之一，但矿业巨头可以削减成本。尽管利润率受到挤压，但仍远高于行业平均水平。

汤森路透Starmine数据显示，2011年初铁矿石价格触及每吨近200美元，最大铁矿石企业淡水河谷的营业利润率高达60%以上，而到去年9月当季利润率降至17.8%。

根据数据，这是淡水河谷2009年末以来利润率首次降至20%以下，但仍远高于行业平均水平9.4%。

据中国钢铁工业协会，今年国内供应可能进一步减少7,000万吨，以进口铁矿石相当品级计算，大约相当于国内总产量的五分之一。

高盛估计，除中国以外，今年还有5,000万吨边际供应可能面临风险，尽管美元走强、运输成本下降以及油价下跌提供一定的支撑。

虽然价格暴跌将对大型矿企在未来几周公布的获利造成冲击，但或许有助他们巩固对中国市场的掌控。

铁矿石价格上周跌至每吨61.10美元，为2009年5月以来最低；瑞士宝盛集团大宗商品分析师Carsten Menke认为，价格介于每吨60-70美元对大型矿企而言是适宜的。

“对他们来说，最优策略或许是盯住一个价格区间，在这个区间内他们依然有利可图并有正的现金流，而其他高成本生产商则没有动力扩大供应，”他说。

大型矿企利润率、铁矿石价格和产量图表：link.reuters.com/zar93w

(完)

(编译 李爽/孙茉莉/王兴亚；审校 李婷仪/王颖/张荻/龚芳)

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