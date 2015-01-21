标普调降铁矿石和铜价预测 评估相关公司评等

路透1月21日 - 信用评等机构标准普尔调降铁矿石和铜价格预估，因全球经济成长放缓，其并称，预期在未来几周将调整相关公司的评等。

标普将2015年和2016年铁矿石价格预测调降至每吨65美元，原先预估为85美元。2015年和2016年铜价格预估则从每磅3.10美元降至2.70美元。

中国天津交货的铁矿石周二报67.40美元。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收报每吨5,690美元。

“鉴于对铁矿石和铜矿的最新预估价，我们预期未来几周调整一些实体的信用评等和展望，”标普信用分析师Elad Jelasko表示。

“尽管铝、镍和锌等其他工业金属的基本面仍属正面，但我们相信全球经济放缓将反映为需求减少。因此，我们小幅调降了对这些金属的预估。”

标普预期金价将持稳，反映了未来价格相对持平，以及对美国利率“十分审慎”的预期。(完)

(编译 戴素萍 审校 张荻)

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