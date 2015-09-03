到2030年铁矿石需求料以每年2%的速度增至30亿吨--力拓

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透悉尼9月3日 - 全球第二大铁矿石生产商力拓(RIO.AX)(RIO.L)预测，到2030年全球铁矿石需求将以每年2%的速度增长至30亿吨，这意味着有必要新增铁矿石供应。
力拓在周四公布的文件中称，这些新增供应中有半数将通过海运市场交付。力拓铁矿石业务执行长哈丁(Andrew Harding)稍后举行了分析师简布会。
该公司预测中国到2030年钢铁产量将达到10亿吨左右。其竞争对手必和必拓近来将中国钢铁产量峰值预估调低至9.35-9.85亿吨。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。