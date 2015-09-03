到2030年铁矿石需求料以每年2%的速度增至30亿吨--力拓

路透悉尼9月3日 - 全球第二大铁矿石生产商力拓(RIO.AX)(RIO.L)预测，到2030年全球铁矿石需求将以每年2%的速度增长至30亿吨，这意味着有必要新增铁矿石供应。

力拓在周四公布的文件中称，这些新增供应中有半数将通过海运市场交付。力拓铁矿石业务执行长哈丁(Andrew Harding)稍后举行了分析师简布会。

该公司预测中国到2030年钢铁产量将达到10亿吨左右。其竞争对手必和必拓近来将中国钢铁产量峰值预估调低至9.35-9.85亿吨。(完)

(编译 郑茵 审校 许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。