“铁娘子”撒切尔夫人去世 享年87岁

英国前首相撒切尔夫人周一因中风去世，享年87岁。撒切尔夫人是英国历史上唯一的女首相，带领保守党赢得了三次选举，并于1979年至1990年间连任英国首相。在任期间，她削弱工会力量，在多个行业推行私有化，与欧洲盟国斗争，并领导了夺回马尔维纳斯群岛(英称福克兰群岛)的战争。路透