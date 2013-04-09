版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 4月 9日 星期二 10:46 BJT

“铁娘子”撒切尔夫人去世 享年87岁

英国前首相撒切尔夫人周一因中风去世，享年87岁。撒切尔夫人是英国历史上唯一的女首相，带领保守党赢得了三次选举，并于1979年至1990年间连任英国首相。在任期间，她削弱工会力量，在多个行业推行私有化，与欧洲盟国斗争，并领导了夺回马尔维纳斯群岛(英称福克兰群岛)的战争。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐