现货铁矿石价格涨至一个月高点 但中国买家仍谨慎

路透新加坡4月10日 - 随着一些中国钢厂补充库存，现货铁矿石价格涨到近一个月以来最高，不过钢材需求前景不定，使铁矿石买兴受到一些限制。

中国3月铁矿石进口从2月所处的四个月低点反弹，但6,455万吨的进口量是五个月以来的次低。

“这说明钢厂没有大举补库，只是在购买需要的量，尽管港口的库存已经下降，”大华继显的资深商品分析师Helen Lau表示。

她补充说，库存规模已从去年约9,700万吨的高位降到6,800万吨左右，减少将近30%。

“由于钢材需求第一季没有如期反弹，而且钢材产品库存仍高企在约2,100万吨，钢厂对于进口铁矿石一直相当谨慎，”Lau说。

Steel Index数据显示，指标62%品味铁矿石.IO62-CNI=SI周二上涨1.1%至每吨139.10美元，为3月12日以来最高。

铁矿石价格较3月中触及的三个月低点已反弹近5%，但仍比今年高位158.90美元低了12%以上。

“我认为主要是交易商在推高市场，”中国山东省日照市的一名铁矿石交易商称，“钢铁厂正在买进，但数量很小。”

他表示，中小型钢厂持有的铁矿石库存只能维持15天左右，而在“市场荣景时期”可维持30-40天。

“随着建筑业再次启动，钢铁厂一直在购买(铁矿石)，但不会把价格推得太高，因为利润率很薄且库存高企，”Sucden Financial在报告中称。

谨慎情绪反映出钢铁需求的前景不明朗。虽然钢铁制造商的销售情况从3月底开始有所改善，但复苏步伐不会像市场预期的那样快。

这给钢铁厂和交易商留下大量钢铁库存，因中国生产商继续在割据的市场中争抢市场份额，使高炉保持运转，而令价格承压。

上海期交所主力10月螺纹钢合约周三下跌0.13%至每吨3,839元人民币(619美元)，中止三日连涨。(完)

(编译 隋芬/王翔琼; 审校 李春喜)

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