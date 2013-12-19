中国部分钢厂求售铁矿石库存换取现金 因流动性吃紧及需求疲软

路透新加坡12月19日 -流动性紧俏加上钢铁需求缓慢，已促使部分中国钢厂将铁矿石船货转售到市场，希望在现货价更加下跌之前把库存转为现金。

转售船货并非罕见，因工厂不时会释放一些库存使回到市场，但这也表明部分现金吃紧的钢铁厂在信贷取得受限以及需求疲软的困境中苦撑。

中国指标七天期回购利率周四大幅上升，显示银行体系正闹钱荒。央行公开市场未以逆回购驰援。

上海一位见到报价的贸易商表示，长江附近一家中型钢铁厂想要以低于向巴西淡水河谷(VALE5.SA)、必和必拓(BHP.AX)、Fortescue(FMG.AX)等大矿企买进的长单价格出售一些铁矿石。

“他们想卖出一些船货，因为他们可能用不完这些材料，而且感觉到市场会再跌，所以想拿回来一些现金。”

“这些工厂也没有足够的流动性。”

根据SteelIndex数据，指标运往中国的62%等级铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI周三下跌0.7%至每吨133.40美元，是10月31日以来最低。

“今年就快要过完了，工厂手上不想保持太多库存，更倾向于增加资产负债表上的流动性，”另一位上海贸易商说。

钢厂在今年也曾有过类似转售，在钢铁需求缓慢时，降低铁矿石库存以减轻获利压力。

“中国货币市场流动性紧张也让钢厂很难在12月进口，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)研究报告称。

该报告称，“最新一波银行间利率大涨正导致银行限制放出资金，钢厂想取得进口信用证也就更难了。”报告中并称钢厂上周求售的铁矿石可能已经多达400万吨。(完)

(编译 李婷仪 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。