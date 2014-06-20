焦点：银行严格审批贷款 中国铁矿石贸易商面临信贷断流

路透上海6月20日 - 业内和银行消息人士称，随着中国加强对不法大宗商品融资的打击力度，银行对贷款审批和信用证签发也更加严格，使中国的铁矿石贸易商面临信贷断流的问题。

此前，在官方对青岛港口发现的金属融资骗贷进行调查之际，中国银监会下令银行加强对铁矿石融资的审查，以降低信贷违约风险。偏偏目前铁矿石价格已经大幅下跌，而且港口库存水平接近纪录高位。

融资紧张可能会迫使小型贸易商出售库存，本已疲弱的价格更是雪上加霜。今年铁矿石价格已经下跌近33%，6月16日更是跌破每吨90美元，触及21个月低点。这使银行愈发担心小型贸易商可能无法偿还贷款。

“信贷紧张将加剧市场上供应过剩的局面，打击铁矿石价格跌得更低。我预测下一步可能跌至80美元，”新加坡大华继显证券驻香港资深矿业分析师Helen Lau表示。

青岛港调查事件进一步凸显出银行对大宗商品融资的不安。行业消息人士称，虽然调查集中在铜和铝相关交易，但可能会蔓延至铁矿石。

贸易商称，作为铁矿石贸易的主要贷款方--中资银行过去两个月加强了对全国铁矿石融资的审查，包括在中国原材料贸易枢纽--山东、金融中心--上海以及产钢大省--河北。

例如，当地四家贸易商称，中国银行(601988.SS) 在山东分行就被要求将所有开立信用证的请求提交至省分行审批，而省分行基本停止向小型企业贷款。

“现在从中国银行获取信用证非常麻烦和耗时，我们基本已经不再尝试，”一家山东铁矿石贸易商称，并表示未能获得信贷的贸易商已抛售铁矿石库存。

“由于信贷来源切断，很多铁矿石贸易商今明两年恐会被淘汰。”

另一位交易员表示，他所在的公司没能获得中国银行山东分行的信用证用于订购一批5月船货。他表示，中行山东分行“实际上已经停止向小型贸易商开具信用证”。

中国银行发言人未立即回覆路透记者征求意见的电子邮件。暂无法联系上中行山东分行对此置评。

**贷款保证金上升**

铜、橡胶和大豆等大宗商品在中国被普遍用于融资，交易商或投资者以这些商品做抵押贷款，然后将贷到的资金投入房地产或影子银行等高回报领域。

中国国内银行自去年底以来逐步减少对钢铁业的贷款，鼓励企业增加进口铁矿石，将之用于融资。

一些银行目前要求贸易商先找到买家，然后再开具信用证，许多银行还将进口商存在银行的保证金比例从之前的10-20%提高至40-50%。

“我们现在已经停发(大宗商品融资的)新贷款，并在努力收回现有贷款。我们还加强了内部监管，”中国建设银行的一位官员说。该人士要求匿名，因其未被允许对媒体发表言论。

暂时尚不清楚，其他中资国有银行是否也已收紧或暂停开立信用证。

路透致电中国建设银行的媒体代表，但对方未予接听。中国工商银行 (601398.SS) 的代表则未回复有关收紧贷款举措的问题。

据联合金属网(Umetal)的数据，5月底主要港口铁矿石库存为创纪录的1.131亿吨，其中约34%为贸易商所有。6月13日，库存略微降至1.125亿吨。

没有官方数据显示与融资交易有关的铁矿石数量，但行业消息人士担心，若发生债务延误或违约，可能促使更多银行缩减贸易贷款。这将令已经现金紧缺的贸易商雪上加霜。

“我们认为铁矿石下一步调整将是清除过量库存，这个过程意味着购买活动需要降至实际需求以下，可能会引发价格的近期下行风险，”麦格理分析师Graeme Train在研究报告中称。

其他人士表示乐观。花旗在报告中称，铁矿石达到每吨90美元，将导致中国等地大幅减产，这会有助于“避免价格在2014年余下时间里长期低于每吨90美元”。(完)

(编译 李春喜/朱晓军/白云；审校 孙茉莉/戴素萍)

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