铁矿石供应过剩压力沉重 大型矿商对中国客户加大折扣

《路透晚报》--4月26日
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路透上海/新加坡6月23日 - 力拓(RIO.AX)及Fortescue Metals Group (FMG.AX)等全球性矿业巨头，提供给中国的低品位铁矿石船货都在加大折扣幅度，因铁矿石供应增加，争夺全球最大铁矿石市场的竞争热度日益升高。
这些折价的作法，凸显出铁矿石供应过剩扩大情况，包括力拓、必和必拓 (BHP.AX)等大型矿商陆续增产，已超越中国需求增速。铁矿石价格疲软原本就已打击矿商利润，扩大折价将进一步雪上加霜。
铁矿石价格在2014年已大跌近三分之一，中国钢企也减少铁矿石供应长单，改为采购更便宜的现货供给。
“由于许多中国钢企已经削减或取消与矿商的年度合约，促使一些矿商降价以留住客户，”中国北方一家钢企的干部称，并证实取得澳洲Fortescue的折扣价格。
与力拓洽谈的一钢企干部指出，力拓在澳洲Robe River的56.9%品位铁矿石，提供给年度合约客户每干吨折价0.17美元。
根据这个月的普氏62%铁矿石指数行情，这相当于约13%的折扣幅度，据直接知情的消息人士指出，2013年11月到2014年6月的折扣幅度为6%。
“老实说，我不认为这个品位如果没有深度折扣能够卖出去，因为在中国已经有太多类似品位的船货以非常低价卖出，”上海一贸易商称。
Fortescue对7月的56.7%品位船货提供14%的折价，58.3%品位折价8%，6月时的折扣幅度分别为12%及6%。
据两名知情的中国钢企主管表示，对某些客户的折扣幅度提高到15%及9%，而且条件很有弹性，好吸引客户迅速行动。
由于铁矿石供应日增，品质较差的铁矿石受创较大。但在此同时，中国钢企却因为减少污染的压力，而减少使用品质较差的铁矿石。
“海运铁矿石市场的定价结构，正由原本受到中国高成本生产的影响，转变成由市场饱和因素主导，”摩根士丹利在近日一份报告称。
指标62%品位铁矿石价格在6月16日触及21个月低点89美元/吨，但周五回升到92.10美元。摩根士丹利预期指标价格在下半年平均为95美元/吨。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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