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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 5日 星期一 15:05 BJT

中国取消稀土出口配额管理

据《上海证券报》报导，中国商务部调整了出口许可目录，稀土被取消配额管理。全球逾90%的稀土产出来自中国。中国2010年提高稀土出口关税并实施严格的配额管理，称国际市场上稀土的低廉价格不足以体现稀土开采的环境成本，但日本、欧洲和美国的稀土进口商则抱怨此举违反贸易规则。去年3月WTO裁定中国的稀土等产品出口管理措施违规。路透
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