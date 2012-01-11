淡水河谷运至中国的大批铁矿石尚未售出--交易商

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透新加坡1月11日电---交易商周三表示,巴西矿商淡水河谷(VALE5.SA)一大批已运至中国的铁矿石尚未售出,选择存放在一座港口附近;两周前淡水河谷的巨型乾散货运船展开处女航,将此批船货运至其最大市场中国.
38.8万载重吨的Berge Everest号装载了35万吨铁矿石,12月底时在中国大连港靠岸并卸下这批铁矿石.
"船货被卸至大连一座保税仓库,"新加坡一位铁矿石经纪商说."以巴西淡水河谷来看,中国钢厂的需求不振,现在出售并不明智."
"由於需求的情况,目前沿岸各地保税仓库有大量原料,"他说.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
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