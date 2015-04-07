（更正）焦点：铁矿石价跌之际中国购买模式让小矿企吃不消 三巨头从中渔利

(更正：因译文有误，内文最后一句“那么一些矿厂可能将拒收船货”应更正为“那么一些钢厂可能将拒收船货”)

路透新加坡4月7日 - 中国钢铁企业要求铁矿石定价与不断下跌的现货价格密切挂钩，无意中帮助全球最大的铁矿石生产商进一步掌控全球铁矿石市场。

尽管铁矿石价格下挫，全球最大的三家生产商--澳洲的力拓(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)以及巴西的淡水河谷(VALE5.SA)一直乐于按照或以接近铁矿石现货的价格出货，而他们的小型竞争对手则难以盈利。

小规模生产商，包括澳洲的高成本矿企，希望继续根据长期均价敲定供应合约，对冲市场未来价格进一步下跌的风险。

但全球最大的铁矿石消费国--中国的买家却不想这么做，许多中国的钢铁企业要求船货价格尽可能贴近发货日期的现货价格。

“定价在钢铁企业十分普遍，以前定价完全是以每月平均价格为基础，现在你会发现，钢企和交易商或许试图考虑到行业低潮期的影响，提出的报价周期可能在两周左右，”澳洲铁矿石生产商BC Iron (BCI.AX)执行长Morgan Ball说。

这对中国钢企而言十分合理，因为铁矿石价格已经跌破每吨50美元，为至少2008年以来首见。但这样做可能会巩固铁矿石三大供应商的市场主导地位，因为市场最终反弹后，其他存活下来、并能提供定价基于长期均价的供货合同的竞争对手减少。

力拓和必和必拓对于置评要求没有回覆，淡水河谷也拒绝就此问题发表任何谈话。

铁矿石行业在2010年放弃了沿用40年之久的年度协议价格供货合同体系，市场定价进一步以现货价格为基础，之前几年原油和天然气等其它大宗商品市场也出现了类似的变化。

与此同时，由于中国钢材消费量在世纪之交激增，铁矿石价格劲扬。但与2011年达到的将近每吨200美元高点相比，目前价格已经跌得还不到四分之一，因中国经济增长速度料将放缓至25年来最慢。

“如今钢厂更加愿意购买定价接近运抵日期的船货。钢厂只希望尽可能多地以现货方式购买，因为市场正在飞快下跌，”上海一位铁矿石交易员说。

铁矿石价格相关图表请点选： link.reuters.com/buw44w

**小却不灵活**

铁矿石船货定价通常基于普氏等数据服务商提供的特定时段均价，比如过去一个月。

由于力拓、必和必拓及淡水河谷拥有低成本结构，它们在船货定价时有更多灵活性，但小规模矿企却很难做到这样。

BC Iron的Ball称，“我们坚持报价期在月初，所以不会成为最后时刻的博弈。现实情况是，我们的价格合同是由一段时间的走势决定的，而不是反映一天的情况。”

铁矿石价格上周跌至每吨46.70美元，为数据编纂机构Steel Index自2008年10月开始公布价格以来的最低水准。

自去年年初以来，铁矿石价格已累计跌近三分之二，因全球供应过剩充斥着依赖中国需求的市场，同时低成本矿企拒绝了抑制产量的要求。

“矿企需要适应这种(基于现货的)定价体系，以避免违约，”上海另一交易商称，暗示如果价格与现货价严重背离，那么一些钢厂可能将拒收船货。(完)

(编译 张荻/郑茵/于春红; 审校 李爽/许娜)

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