（更正）焦点：铁矿石价跌之际中国购买模式让小矿企吃不消 三巨头从中渔利

焦点：美国4月汽车销售延续3月疲态 华尔街担心汽车业荣景终结
路透底特律5月2日 - 周二，主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。
(更正：因译文有误，内文最后一句“那么一些矿厂可能将拒收船货”应更正为“那么一些钢厂可能将拒收船货”)
路透新加坡4月7日 - 中国钢铁企业要求铁矿石定价与不断下跌的现货价格密切挂钩，无意中帮助全球最大的铁矿石生产商进一步掌控全球铁矿石市场。
尽管铁矿石价格下挫，全球最大的三家生产商--澳洲的力拓(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)以及巴西的淡水河谷(VALE5.SA)一直乐于按照或以接近铁矿石现货的价格出货，而他们的小型竞争对手则难以盈利。
小规模生产商，包括澳洲的高成本矿企，希望继续根据长期均价敲定供应合约，对冲市场未来价格进一步下跌的风险。
但全球最大的铁矿石消费国--中国的买家却不想这么做，许多中国的钢铁企业要求船货价格尽可能贴近发货日期的现货价格。
“定价在钢铁企业十分普遍，以前定价完全是以每月平均价格为基础，现在你会发现，钢企和交易商或许试图考虑到行业低潮期的影响，提出的报价周期可能在两周左右，”澳洲铁矿石生产商BC Iron (BCI.AX)执行长Morgan Ball说。
这对中国钢企而言十分合理，因为铁矿石价格已经跌破每吨50美元，为至少2008年以来首见。但这样做可能会巩固铁矿石三大供应商的市场主导地位，因为市场最终反弹后，其他存活下来、并能提供定价基于长期均价的供货合同的竞争对手减少。
力拓和必和必拓对于置评要求没有回覆，淡水河谷也拒绝就此问题发表任何谈话。
铁矿石行业在2010年放弃了沿用40年之久的年度协议价格供货合同体系，市场定价进一步以现货价格为基础，之前几年原油和天然气等其它大宗商品市场也出现了类似的变化。
与此同时，由于中国钢材消费量在世纪之交激增，铁矿石价格劲扬。但与2011年达到的将近每吨200美元高点相比，目前价格已经跌得还不到四分之一，因中国经济增长速度料将放缓至25年来最慢。
“如今钢厂更加愿意购买定价接近运抵日期的船货。钢厂只希望尽可能多地以现货方式购买，因为市场正在飞快下跌，”上海一位铁矿石交易员说。
铁矿石价格相关图表请点选： link.reuters.com/buw44w
**小却不灵活**
铁矿石船货定价通常基于普氏等数据服务商提供的特定时段均价，比如过去一个月。
由于力拓、必和必拓及淡水河谷拥有低成本结构，它们在船货定价时有更多灵活性，但小规模矿企却很难做到这样。
BC Iron的Ball称，“我们坚持报价期在月初，所以不会成为最后时刻的博弈。现实情况是，我们的价格合同是由一段时间的走势决定的，而不是反映一天的情况。”
铁矿石价格上周跌至每吨46.70美元，为数据编纂机构Steel Index自2008年10月开始公布价格以来的最低水准。
自去年年初以来，铁矿石价格已累计跌近三分之二，因全球供应过剩充斥着依赖中国需求的市场，同时低成本矿企拒绝了抑制产量的要求。
“矿企需要适应这种(基于现货的)定价体系，以避免违约，”上海另一交易商称，暗示如果价格与现货价严重背离，那么一些钢厂可能将拒收船货。(完)
(编译 张荻/郑茵/于春红; 审校 李爽/许娜)
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