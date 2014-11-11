焦点：铁矿石、煤炭价格萎靡不振 澳洲出口恐损失300亿美元

调查：银行业预测2017年黄金均价接近1250美元
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
路透新加坡11月11日 - 根据路透估算，全球铁矿石及煤炭价格大跌，料将导致澳洲出口减损320亿美元，相当于今年国内生产总值(GDP)估值的2%。
澳洲是当前全球最大的铁矿石及煤炭出口国，而大宗商品则曾协助澳洲避开金融危机最为危急的阶段。
澳洲其他最大出口资源分别为黄金、石油和天然气，它们亦受累于价格下跌，因投资人回避波动剧烈的大宗商品投资，且中国经济持续放缓，澳洲明年的日子将存在更为难过的风险。
大宗商品价格下跌有部分也是澳洲自身所引起，因该国大型铁矿石业者必和必拓(BHP.AX)及力拓(RIO.AX)庞大扩产计画完成后，年产出增幅数以百万吨计，造成供给过剩。
这导致铁矿石价格今年迄今大跌44%，逼近2009年以来最低水准，跌破每吨76美元，分析师称还有可能进一步走低，因供给大于需求的情形越来越严重。
“铁矿石的鼎盛期已结束，”澳新银行商品研究主管Mark Pervan称；该银行本周将2015年铁矿石价格预估从每吨101美元下调至78美元。
但这仍高于花旗集团预计的每吨65美元。
路透基于企业、政府和定价数据得出的计算结果显示，尽管铁矿石出口创下纪录高位，但价格跌势意味着2014年铁矿石出口额下跌170亿美元。2011年以来每年出口量从约4.65亿吨提高至逾6.50亿吨。
考虑到煤炭市场的类似恶化趋势，这一数据增至325亿美元。
澳洲国库部长霍基曾警告称，大宗商品价格下跌将损及遏制预算赤字的努力，在政府12月公布财年中期的财政预估时，这一情况将变得更加清楚。
2013-2014财年预计预算赤字约为500亿澳元(合430亿美元)，相当于国内生产总值(GDP)的3%。
欲浏览澳洲铁矿石数量、价格及营收图表，请点选：link.reuters.com/ceb43w
欲浏览澳洲铁矿石及煤炭营收图表，请点选：link.reuters.com/byx33w
欲浏览铁矿石价格图表，请点选：link.reuters.com/gyx33w
欲浏览煤炭价格图表，请点选：link.reuters.com/tuv33w
**汇率缓冲**
矿业出口下滑部分将会受到澳元走弱的缓冲。自9月来，澳元兑美元已累计下挫逾8%。不过自2011年以来铁矿石和煤炭价格双双下滑50%以上，出口量的跳增只会部分抵消价格下降的影响。
铁矿石价格的下降也挤压澳洲小型矿商的利润，它们不像大型厂商那样享有规模效应。不过据政府数据，即便是从市场中去掉这个部分，这也只占澳洲年度出口量中的约2,000万吨，不到明年7.68亿吨预估出口量的3%。
“钢铁业以及相关原材料的疲弱价格环境仍在持续，目前这为那些成本较高的钢铁企业敲响警钟，” 荷兰银行在其大宗商品展望季报中称。
亚洲煤炭价格可能进一步下跌，因尽管需求下滑，但矿企仍维持较高产量。
10月末，澳洲动力煤价格触及五年低点每吨62美元。(完)
(编译/审校 张明钧/于春红/王洋/朱晓军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
--人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。
路透北京4月28日 - 法国大选已一只靴子落地，政坛新星、立场中间派的马克龙将与极右翼候选人勒庞在5月7日展开终极对决，这说明法国政坛已不再是逾半个世纪以来左右两派分庭抗礼的格局。马克龙的胜出让欧元压力缓解，兑美元创五个月高点。而下个周末的第二只靴子似乎也不会太扰民。民调显示，马克龙将完胜勒庞。