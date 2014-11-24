《RUSSELL专栏》力拓和必和必拓猜对了铁矿石需求 却猜错了供给

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿11月24日 - 必和必拓年度大会上，没有承认的一个事实是，公司的股东正在为中国钢厂的利润做补贴。

另一方面，董事长Jac Nasser在11月20日的年度大会后对媒体表示，铁矿石价格”与当初进行长期投资时所做的预期不符。“

无论是Nasser还是执行长Andrew Mackenzie，都迫不及待地强调铁矿石业务在生产率方面取得的成功，称这仍是必和必拓(BHP.AX)的主要利润成长动力来源。

这可能是不错，不过上周年度大会中来自高管的信息，却与2011年公司所说的不符。当时必和必拓批准了在西澳洲规模巨大的铁矿石扩产计划。

那个时候，必和必拓、力拓、新进入者Fortescue Metals Group (FMG.AX)和行业领头羊巴西淡水河谷都决定激进地扩产。

而这种史无前例的扩产行动，所基于的观点是，中国未来几十年将继续高速增长，低成本的矿商将把高成本竞争者挤出市场。

不过后来证明情况与2011年设想的有些不同，不仅仅是对必和必拓，也包括力拓和其它厂商。

亚洲铁矿石现货今年已经大跌48%，11月21日收在五年新低每吨69.80美元，较2011年2月高点191.90美元下跌近三分之二。2011年2月正是大量新矿获批之时。

价格暴跌的主要原因在于今年进入市场的供应过剩，加上对中国经济增长前景的担忧。

但主要是供应问题，因中国今年铁矿石需求实际上也增长强劲，1-10月进口同比跳增16.5%至7.785亿吨。

那么回到2011年，必和必拓是否预期到了铁矿石价格会如此暴跌，当时该公司对中国需求的看法如何呢？

**猜对需求，却没猜对供应**

必和必拓铁矿石业务前总裁Ian Ashby在2012年3月表示，中国铁矿石进口需求料将在2015年前增至9.77亿吨。考虑到今年需求可能在9.3亿吨左右，这个预估极其精确。

必和必拓企划副总裁Tony Ottaviano在2011年3月简报中称，中国钢铁需求2015年前将达7亿吨，这个数字过于保守，因为今年1-10月产量就达6.853亿吨。

不过，Ottaviano也表示铁矿石产能增长当时面临资金紧张的挑战，而且他还认为“已交付的供应将重新恢复市场平衡”。

这似乎就是必和必拓与其他矿企判断失误之处，因为新增供应通常都是按规画时程且符合预算地面市。

必和必拓的报告没有给出价格预估，不过很明显，公司网站上传的2011年版简报展示片也根本没有预期到价格会如此急剧的下行。

前任力拓执行长艾博年和现任执行长沃尔什（他当时是力拓铁矿石业务的主管）对于铁矿石市场的状况都曾有更前瞻的看法，他们在2011年11月时都表示，海运铁矿石的供应量可能在未来八年间平均每年增加1亿吨。

鉴于全球铁矿石的需求增长主要集中在中国，因此有必要关注中国进口需求的变化。2011年，中国铁矿石进口量增长6,780万吨，2012年和2013年分别增加5,860万吨和7,480万吨。

如果中国11月和12月的进口维持头十个月的步伐，那么今年很可能是中国铁矿石进口量增幅超过1亿吨的第一年。

但考虑到中国经济正在降温，住宅房地产市场也在放缓，该国2015年的铁矿石需求料不太可能有强劲增长。

铁矿石题材的中长期发展情景或许并未改变，但艾博年在2011年作出的铁矿石价格将维持在每吨100美元上方的预估现在已经破灭；这个预估在当时曾被很多高管和分析师所认同。

虽然必和必拓董事长纳塞尔和执行长Mackenzie可以宣扬他们以低成本生产大量铁矿石的成功之举，但这个成功的结果就是使财富转移到了中国钢铁厂，而中国的许多钢厂其实都是国有的。

很难想像这是必和必拓与其他全球矿商在最初启动雄心勃勃的扩张计划时所愿意看到的结果。

必和必拓与力拓的股价曾在2011年初创下2008年危机后的高点，以今年11月21日的收盘价来看，股价挫低了36%，这样的表现或许足以证明铁矿石生产商押错了整个市场的行情。（完）

注：在本文发表时，作者Clyde Russell所投资的基金持有必和必拓与力拓的股票。

(编译 王洋/朱晓军/高琦 审校 张明钧)

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