铁矿石从合约低位反弹收高 连日暴跌后迎来抄底买盘

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海3月11日 -中国铁矿石期货周二上演绝地反击，主力合约盘中触及纪录低位后大幅反弹收高，在前几日暴跌后逢低买盘快速涌入。不过业内人士称，短线技术性反弹没有改变铁矿石长线偏空的格局，须注意期价在中长期跌势中的节奏变换。
铁矿石主力1409合约收高0.82%，至每吨740元，早盘一度下探707元的合约新低，但10点以后数波逢低买盘大幅涌入，推动期价反弹。该合约全天振幅高达6%，多空争夺十分激烈。
从价差变化看，今日1409合约的表现明显强于近月1405合约，后者收跌0.53%至753元，两合约的价差从昨日收盘的29元进一步收窄至每吨13元。市场人士称，鉴于铁矿石期货熊市格局已然形成，或将逐步出现远高近低的正价差格局。
光大期货分析师胡子奇表示，在近几日大幅下跌后，空头力量得到集中释放，短线可能会迎来一波小反弹，不过长期向下的格局并未改变。
他并称，“目前钢厂的铁矿石等原材料库存处于相对低位，受到钢材库存较高及对后市看法悲观的拖累，如果成品库存消化加快且资金面有所放松，钢厂可能会趁价格较低而出现一些补库动作。”
不过此前中国银监会主席尚福林表示，对于部分高污染及过剩钢铁产能，将严格控制信贷。
尚福林上午在两会记者会上谈及小钢厂淘汰问题时表示，对于一些过剩、落后的产能，要采取积极的措施，促进他们去兼并重组，有一些要关闭，通过这些方式去提高高效产能，增加效益。对于一些高污染的、高耗能的企业，要实行环评的一票否决制，如果环评不达标的话，银行不会给贷款。
尽管业内普遍预期今年铁矿石供应将趋于宽松，但最近三个交易日，国内铁矿石期货累计跌幅接近9%，也令不少机构感到意外。
花旗集团周二表示，有鉴于铁矿石供给增加，预料价格将停留在相对低档，不过近期重挫的速度出乎市场意料。
全球主要矿商--必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)铁矿石主管周二表示，对铁矿石跌至每吨80美元的预估“感到有些低"，对中国粗钢产量将于2025年左右达到11亿吨峰值的预期不变。
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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