现货铁矿石价格触及年内低位 受累于中国钢铁需求放缓

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透3月12日 - 现货铁矿石价格跌至12月底以来最低，因中国钢铁需求放缓，削弱了铁矿石买兴。
据价格信息供应商Steel Index的数据，发往中国的含铁量62%的指标铁矿石价格周一下跌1.5%，至每吨144.10美元，为12月28日以来最低。
触及年内低位以前，铁矿石价格于2月20日在158.90美元处见顶，为2011年10月以来最高。
“钢铁需求略微放缓。我们只看到某些特定的钢铁产品需求回升，例如车用钢板。但(建筑用)长型钢铁产品的情况仍不尽人意，”上海的一名铁矿石交易商称。
“倘若钢铁需求依然不高，那么在两到三个月的时间内供应将严重过剩，”他还称。
大华继显分析师Helen Lau估计，截止3月1日，中国钢铁产品库存触及2,175万吨的纪录高位。她指出，长型钢铁产品占了其中的一大半，达1,350万吨。
“虽然库存增加主要是因为人们预计市场将自3月开始迎来季节性需求旺季，从而在假期前补充库存...但市场一直担心需求能否回升，”Lau在报告中称。(完)
(编译 许娜; 审校 高琦)
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