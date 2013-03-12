现货铁矿石价格触及年内低位 受累于中国钢铁需求放缓

路透3月12日 - 现货铁矿石价格跌至12月底以来最低，因中国钢铁需求放缓，削弱了铁矿石买兴。

据价格信息供应商Steel Index的数据，发往中国的含铁量62%的指标铁矿石价格周一下跌1.5%，至每吨144.10美元，为12月28日以来最低。

触及年内低位以前，铁矿石价格于2月20日在158.90美元处见顶，为2011年10月以来最高。

“钢铁需求略微放缓。我们只看到某些特定的钢铁产品需求回升，例如车用钢板。但(建筑用)长型钢铁产品的情况仍不尽人意，”上海的一名铁矿石交易商称。

“倘若钢铁需求依然不高，那么在两到三个月的时间内供应将严重过剩，”他还称。

大华继显分析师Helen Lau估计，截止3月1日，中国钢铁产品库存触及2,175万吨的纪录高位。她指出，长型钢铁产品占了其中的一大半，达1,350万吨。

“虽然库存增加主要是因为人们预计市场将自3月开始迎来季节性需求旺季，从而在假期前补充库存...但市场一直担心需求能否回升，”Lau在报告中称。(完)

(编译 许娜; 审校 高琦)

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