《HOME专栏》铁矿石市场末日传闻被过份夸大了吗？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦9月2日 - 套句美国作家马克吐温的名言，有关铁矿石市场末日的传闻似乎是被过份夸大了。

来看看澳洲小型铁矿石产商Atlas Iron(AGO.AX)的例子。这家公司前几天才公布了截至2016年6月的年度财报。

Atlas Iron仍未脱离险境，财年净损1.59亿澳元(1.1968亿美元)，但与上年度录得13.78亿澳元亏损相比，这已是极大的改善。

确实，Atlas现在还能继续营运，甚至可称得上是个奇迹。Atlas去年一度让旗下三个矿山全部停产，以因应铁矿石价格崩跌至每吨50美元以下的局面。

但时间快转到今年，这家公司对营运及财务彻底整顿后，现在仍继续在铁矿石行业占有一席之地。

相同的逆境生存故事正在全球各地上演。

向全球最大买主中国提供铁矿石的国家名单，去年大幅缩水，但今年又再度扩大。

自塞拉利昂的铁矿石进口，在2015年5月挂零，但今年1月又重现。同样在阔别近八个月后以铁矿石供应国姿态归来的还有利比里亚，而越南及委内瑞拉等其他游击型供应国，对中国的出口也再度上升。

促成这些转变的理由，自然是铁矿石价格由2015年低点回升到当前的每吨60美元。

主流看法认为，这波回升无法持久，但话说回来，近年来铁矿石市场的走势，就是一页不断让主流看法跌破眼镜的历史。

**只有下跌的份？**

表面上看外界对铁矿石市场将再度下行的观点看来相当无懈可击。

上半年铁矿石供应成长不若预期强劲。

力拓 (RIO.AX)(RIO.L)、必和必拓 (BHP.AX)与巴西淡水河谷(VALE5.SA) 三巨头今年上半年生产速率仅录得微幅同比成长。

部分是因为巴西矿场Samarco发生水坝溃堤灾难后供应量流失，但必和必拓与力拓也都遭遇技术问题，并因此调整预估。

不过从现在开始，这三大巨头低成本矿场的产量将只会增长。

而且由于中国在今年初推出的迷你刺激计划开始流失动能，中国的需求开始放缓，另外北京当局开始信守庞大钢铁业减产的承诺。

中国的港口库存达1.05亿吨，重回2014年底时的水平，或将是这些扭转价格因素的一道初步警讯。

换句话说，铁矿石行业的生存之战将从三巨头填饱萎缩的市场开始重燃烽火，而且Atlas这类勇敢善战但注定要失败的小卒终会被逐出战场。

**价格、利润和产量齐升**

但是再回过头来看看不断攀升的大量铁矿石库存。要知道各类铁矿石的细分数据从图表上是看不出的。

如果大部分库存都是低品位铁矿石呢？如果是因为中国买家寻购高品位矿石造成低品位矿石库存不断增加呢？

这似乎肯定是等式的一部分；根据行业网站我的钢铁网(MySteel)数据，上周中国各港口含铁量61.5%的铁矿石较含铁量58%铁矿石升水达123元人民币(18.42美元)，为2014年中以来首见。

那么为什么中国买家变得如此挑剔呢？似乎是因为他们负担得起。

今年国内钢价上升改善了中国钢厂的利润，对“僵尸”钢厂而言，这为他们带来了急需的现金流。

这不仅令买家获得更大挑选余地，也刺激钢铁生产率再度提升，中国的情况一直如此。

7月全国钢产量比去年同期提高2.6%，1-7月累计总量仅比2015年同期略低0.5%。

钢厂和铁矿石生产商可以感谢北京当局，因其仍在将经济刺激措施引向基础设施投入等“旧经济”渠道，一如2016年初的做法。

不过如果预估无误，一旦刺激措施减弱，一切都会发生变化。

低需求导致钢价下跌，进而造成钢产量和铁矿石购买量下降。

**更加精简灵活**

但事情会朝这一方向发展吗？

中国钢铁价格或许比该国当前供需驱动因素更能说明问题。

毕竟，如果国内需求这么强劲，为何出口仍在增长呢？中国今年1-7月钢铁出口增加8.5%。

钢铁价格涨势或许还会影响到未来预期。对于钢铁这种在上海期交所交易的大宗商品而言，这种情况是可以预料到的。

影响未来预期的关键是，北京迫于国际上要求其抑制钢铁出口的压力，承诺削减过剩产能。

今年的目标是削减4,500万吨钢铁产能，五年内力争削减1-1.5亿吨。

很多人怀疑中国政府能否实现这些目标，考虑到中国钢铁工业协会之前预计，钢铁行业的过剩产能或许是上述目标的两倍，也有很多人质疑，上述减产目标是否足够。

但不管最终削减了多少产能，对于保留下来的钢厂而言都将是有利的。

中国钢铁行业将变得更加精简灵活，历史已表明，当中国钢厂的利率润改善时(当前就是这种情况)，他们的产量往往也会随之增长。

具有讽刺意味的是，旨在遏制钢铁出口的措施，或许最终反而会导致钢铁产量增加。

这对于其他国家和地区的钢厂而言或许并不是好消息，但对于像Atlas这类陷入困境的铁矿商来说或许正是好消息。(完)