钢协：10月铁矿石进口价和许可证发放双降

路透上海11月12日 -中国钢铁工业协会发布最新报告称，中国10月铁矿石进口许可证的发证数量和平均进口价格均呈下降趋势，因钢厂在成本和环保政策的压力下采购积极性降低，短期内铁矿石供需料趋于平衡。

中钢协在铁矿石进口预警月度监测报告中称，今年10月中国铁矿石进口许可证发证数量8,574.61万吨，环比下降24.25%；平均价格为127.25美元/吨。

“‘银十’行情表现总体较为疲软，一些钢厂在成本压力下开始出现亏损，加之环保政策趋紧，钢厂采购积极性降低，进口矿刚性需求逐步减弱，市场价格也开始出现回落。”钢协表示。

不过报告指出，由于中国经济总体维持稳定、国外发达国家经济复苏势头延续、加之天气转冷导致的国产矿资源供应减少，短期内，进口矿市场维持稳定的可能性较大。

中钢协并称，在目前供需形势依旧严峻以及资金紧张等因素交织下，参与铁矿石进口的企业应考虑到大规模进口带来的隐患，合理调整库存，保证资金充裕。

中国海关稍早公布的统计显示，10月中国铁矿石及其精矿进口量6,783万吨，较前月减少9.1%，但较上年同期增长20.2%。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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