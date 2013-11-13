中资公司另辟蹊径在西非获取铁矿石资源

* 小型西非矿企失宠于西方投资者

* 中资矿业公司不再采取整体收购的策略

* 中国基建公司目前是该地区主要投资者

路透伦敦/墨尔本11月12日 -当一名中国官员表示，希望5-10年内中国半数的铁矿石都进口自中资参股的公司时，投资者押注西非应当会从中受益。

快过去三年了，许多人感到失望。

不过企业高管和分析师称，中国如预期中的那样在锁定该地区的铁矿石资源，不过不是通过收购，而是通过建立销售协议和相关基础设施的方式。

该地区的铁矿石勘探企业现在不受传统上的投资者西方公司的青睐。Bellzone (BZM.L)、Sundance(SDL.AX)以及West African Minerals(WAFM.L)等公司今年股价都暴跌约70%，个别企业是因为经营问题加剧了股价和信心的压力。

中国的表现则更为谨慎，从中信泰富的铁矿石项目和其他失败的投资项目中吸取了教训。中信泰富的SinoIron项目投资数十亿美元，目前仍未运出铁矿石。

对西非铁矿石项目感兴趣的中资公司类型也在发生变化，目前多数是铁路、基建公司和进口公司，而不是重量级的国有采矿企业。由于该地区基础设施贫乏，铁路和基建公司所扮演的角色非常关键。

“大型国企进入海外市场较早，但都没有成功。它们都倒了胃口，”中国罕王控股(3788.HK)总裁潘国成表示。

他补充称，“这些(西非)项目会推进，只是时间问题。”

中国投资人也较乐于将眼光放得长远。

“一年、两年和五年对于多数中国企业而言都不算什么，”天达(Investec)分析师HunterHillcoat称，“他们或仍继续在西非增加产能...但是会按照自己的时间进度。”

各界原本期待西非在该地区的地位将有如澳洲Pilbara矿区，但目前还没有达到预期。不过在喀麦隆、刚果、加蓬、几内亚、利比里亚(赖比瑞亚)和塞拉利昂(狮子山)存在数十个小型矿业项目，目标是年产能至少为1.15亿吨。

**中国合伙人**

几家西非小型矿商的主管称，因为中国希望降低对淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)这三大矿企的依赖度，中国企业当前仍坐在谈判桌前，但是对于收购整个企业不像以前那么热衷了。

IMICIMIC.L的董事长HareshKanabar对路透称，“以我们所见，中国企业很可能合作，并采用合伙方式来合作。IMIC正在收购主要开发喀麦隆矿产的矿企AfferroAFFA.L。

在竞购Afferro之前，IMIC已经与中国铁路工程总公司(CREC)的一个子公司达成合作，共同建设基础设施；并与铁矿石进口商中国铁路物资总公司合作，安排Afferro旗下Nkout矿的销售。

这与几年前的做法有着很大不同，当时大型中国国有矿企多是收购西非项目权益，而这些项目的成果好坏不一。

2010年中国铝业01600.SS(2600.HK)牵头一个中资财团收购力拓(RIO.L)在几内亚Simandou铁矿近45%的股权，虽然这是全球最大的尚未开发的铁矿之一，但该矿还要好几年后才能投产。

2012年山东钢铁集团SDONGG.UL以15亿美元收购专注塞拉利昂的矿企AfricanMineralsAMIq.L的25%股权，还包括一项销售协议。但产能提升速度慢于预期，最终导致AfricanMinerals赔钱。

Sundance(SDL.AX)则可能是又一个投资失败的案例。该公司拥有横跨喀麦隆和刚果共和国的Mbalam-Nabeba铁矿，但今年中国汉龙集团对该公司的收购以失败告终，使Sundance不得不通过其他渠道筹资。

Sundance首席执行官GiulioCasello对路透表示，中国国有基建公司和其他国际建设公司都对该项目有兴趣，这个项目规模之大在该地区名列前矛，且所有关键的审批文件都已经到手。

他确信2014年初合作协议将理出眉目，而且不会再有汉龙那样的问题。

“这次不一样，这不是收购，”Casello说。

“这次是基建公司建设港口和铁路，而我们用资源还债。”(完)

(编译 李春喜/田建华; 审校 张明钧)

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