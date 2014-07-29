大型铁矿石厂商占压倒性优势 小矿企被逼入绝境

路透悉尼7月29日 - 澳洲和巴西的全球最大铁矿石厂商今年增产的速度快于预期，将效率较低的小型铁矿石供应商逼入绝境。

尽管需求上升，但从欧洲到澳洲，再到中东的小型铁矿石厂商纷纷减产，或者干脆关门大吉，而少数几家超大型矿企则在不断赢得更多的海运铁矿石市场份额，该市场规模达到1,300亿美元。

巴西淡水河谷(VALE5.SA)、澳洲力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)价格低廉的数亿吨铁矿石供应充斥着市场，推动铁矿石价格在今年下跌了近三分之一。

价格下跌让成本较高的厂商遭到无形排挤，大型矿企则没那么痛苦，因为他们的采矿成本因为规模效应和销量增长反而下降。进入铁矿石领域的壁垒也越来越多，除了少数掌握着最大矿石储备的厂商外，其他人都被拒之门外。

“铁矿石在快速变成只有大玩家才能参与的游戏，小型或边缘厂商几乎没有施展拳脚的余地，”澳洲咨询机构MineLife的Gavin Wendt说。

到2015年，巴西和澳洲的主要铁矿石厂商将以11.5亿吨的交易量占到全球海运铁矿石贸易的83%，高于三年前的71%。

年产量1,200万吨的澳洲Atlas Iron (AGO.AX)总经理Ken Brinsden说道，大型矿商的铁矿石产量"空前"，每年可能从中国和其他地区供应商手中夺走最高达8,500万吨的市场。

据Morgans Stockbrokers矿业分析师James Wilson估计，在当前价位，单中国就有约2亿吨的国内产量无利可图。

Wilson说道：“在这样的市场环境下，必和必拓和力拓这样的巨头就有极强的竞争力，其它矿商无力挑战。”

麦格理银行研究表明，2014年第一季中国钢厂使用的国内矿石降至2.41亿吨，较上年第四季减少4,000万吨。

这并不令人意外，因中国只有三分之一的矿商与钢厂建立了直接联系，剩余的矿商都必须在价格驱动的市场中竞争。

此外大型矿商的铁矿石产量纷纷赶超预期。必和必拓预期今年产量将达到2.45亿吨，较上年增加9%，并远超出预期。

力拓亦将今年产量目标提高9%至2.9亿吨，分析师称这将为明年3.6亿吨的目标打下基础。

淡水河谷的目标是3.12亿吨，今年截至6月30日的第二季产量创下最高纪录。

**小企业被挤出市场**

中国海关数据显示，从海运铁矿石市场规模较小的国家进口量大幅下降，即便整体出口额仍在增长。

“澳洲和巴西等低成本生产国正在取代高成本生产国，”淡水河谷回答路透的问题称。“这已经发生，以后还会增加。”

据伊朗行业数据，该国6月出口较上年同期减少三分之一，仅为120万吨。伊朗是全球第八大海运铁矿石供应国。

瑞典Northland Resources NAUR.OL的长期战略本来是将Kaunisvaara矿的铁精矿年产量提高至400万吨，现已被迫全面重组。

澳洲年产量170万吨的Cairn Hill矿场已经关闭，因采矿成本每吨104美元，超过了售价。而澳洲还有很多小矿场现举步维艰。

Kimberley Metals Group原本对中国每月出口逾15万吨，因铁矿石价格大跌，其Ridges矿减产25%。(完)

(编译 白云/孙茉莉/王丽鑫; 审校 田建华/张涛/李春喜)

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