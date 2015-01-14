《RUSSELL专栏》铁矿石三巨头低成本供应策略初显成效

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿1月14日 - 中国12月铁矿石进口创天量纪录，为进口劲增的一年划下句点，同时也证明，大型矿商的策略至少部分奏效。

中国12月铁矿石进口量达8,685万吨，2014年全年共计9.325亿吨，较上年劲增13.8%。

铁矿石进口跳增并不是因为中国扩大钢铁产量所需，根据官方数据，中国2014年1-11月粗钢产量只比上年同期小增1.9%。

铁矿石进口增加也不是因为仓库大量囤积库存；1月9日止当周，上海期交所指定仓库的铁矿石库存降至9,985万吨，为11个月来最低。

最合理的解释是，亚洲现货铁矿石价格在2014年大跌47%，进口铁矿石取代了中国国内一些高成本铁矿石。

这就是三大铁矿石矿商--巴西淡水河谷、澳洲力拓及必和必拓--所打的算盘。

力拓与必和必拓一再坚称，他们大规模扩张西澳矿山的最终效应，将是迫使高成本矿商退出市场。

这个效应已经在中国以外的矿商身上显现，澳洲及其他地区的较小型矿商被三巨头打得落花流水。

现在看来这个策略也在中国发威了，就连一向不是很可靠的官方铁矿石产量统计也显示，中国11月铁矿石产量较上年同期下滑7.5%。

现在三巨头所面对的问题在于，是否有足够的高成本铁矿石被淘汰取代，而这就是让人还有疑虑的地方。

**新供应远高于被取代的产量**

中国铁矿石进口量和粗钢产量两者增幅间的差距，约有11个百分点。

以含铁量62%铁矿石为基准计，粗略估算显示，这代表仅略逾1亿吨的国内铁矿石产量由进口取代。

这个数字听起来巨大，但若比起铁矿石三巨头未来三年将投放市场的额外4亿吨供应，就相形见绌了。

部分新供应去年已进到市场，严重打击铁矿石现货价。12月23日价格跌至五年低点每吨65.60美元，此后仅略微回升，周二报67.90美元。

由于未来几年还有更多供应上线，大型矿商必定冀望有更多高成本营运被迫关闭。

尽管许多规模较小的铁矿石厂商肯定在惨澹经营，但煤炭行业的经验显示，即便是处于亏损状态，但要让产量退出市场仍缓不济急。

中国或许有更多国内产量被闲置，但主要由国家控制的钢企的旗下规模较大矿场，可能仍继续运作。

全球其他地区的产量也可能减少，但这不太可能抵销增加的供应。

中国铁矿石进口明细显示，2014年1-11月自澳洲进口量较2013年同期增长30.7%；自巴西进口数量则增11%。

这的确证实力拓、必和必拓和淡水河谷的低成本产量正抢占市场份额。第四大矿商Fortescue Metals Group也是如此，只是进展不如那三大巨头。

但他们并非唯一的赢家，塞拉利昂(狮子山共和国)对中国出口增长了52.4%，乌克兰则增11.4%。

虽然比起澳洲和巴西，这些国家出口至中国的铁矿石总量极微，但确实显示出较小型生产商似乎仍有能力与三大巨头对抗。

这意味如果三巨头真的决定利用低成本供应来逼退竞争对手，那么铁矿石价格可能还会进一步走跌。

当然，钢铁需求劲增或许可成为救星，但这似乎不太可能，即便中国加速一些基础建设项目以支撑经济增长。

更为可能的是铁矿石过量供应继续扩增，让价格复苏遥不可及。(完)

(编译 蔡美珍/张若琪 审校 杜明霞/李婷仪)

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