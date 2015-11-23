铁矿石价格复苏后中国才会恢复海外铁矿业投资--Fortescue

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透澳洲克里斯默斯克里克11月23日 - 澳洲矿商Fortescue Metals(FMG.AX)执行长Nev Power表示，中国对澳洲铁矿石资源的投资不太可能复苏，除非饱受重击的铁矿石价格反弹。
在此之前，中国钢厂努力将铁矿石采购延伸至力拓(RIO.AX) (RIO.L) 、必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)这两家地位稳固的澳洲矿商巨擘之外，Fortescue Metal七年前就是在这样的背景支撑下从零做起，成为目前全球第四大铁矿石厂商。
“铁矿石市场上可能存在一个点，价格将从这个点开始再度回升，这也将是投资兴趣重回上游供应链的时点，”Power在视察公司于克里斯默斯克里克的矿场时对路透表示。
分析师预计，在矿场建设激增将供应短缺扳至过剩局面后，铁矿石价格如果还能再次到达繁盛期所及高位每吨200美元，可能也是多年之后的事情了。周一铁矿石售价.IO62-CNI=SI在每吨45美元左右。
Power称，Fortescue一直向中国投资者对其港口和轨道业务投标敞开大门，但不再寻求外部投资。该公司净债务规模达66亿美元。
“现在的价位这么低，中国对铁矿石的兴趣几乎已经枯竭，这也在情理之中，”Morgans Financial分析师James Wilson称，“对于Fortescue的轨道业务而言，明显更为如此。”
中国第二大钢铁制造商--湖南华菱钢铁股份有限公司(000932.SZ)持有Fortescue约14.7%的股权。(完)
(编译 王洋/刘秀红；审校 陈宗琦/白云)
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