《RUSSELL專欄》鐵礦石三巨頭低成本供應策略初顯成效

(本文作者為路透專欄作家，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯頓1月14日 - 中國12月鐵礦石進口創天量紀錄，為進口勁增的一年劃下句點，同時也證明，大型礦商的策略至少部分奏效。

中國12月鐵礦石進口量達8,685萬噸，2014年全年共計9.325億噸，較上年勁增13.8%。

鐵礦石進口跳增並不是因為中國擴大鋼鐵產量所需，根據官方數據，中國2014年1-11月粗鋼產量只比上年同期小增1.9%。

鐵礦石進口增加也不是因為倉庫大量囤積庫存；1月9日止當周，上海期交所指定倉庫的鐵礦石庫存降至9,985萬噸，為11個月來最低。

最合理的解釋是，亞洲現貨鐵礦石價格在2014年大跌47%，進口鐵礦石取代了中國國內一些高成本鐵礦石。

這就是三大鐵礦石礦商--巴西淡水河谷、澳洲力拓及必和必拓--所打的算盤。

力拓與必和必拓一再堅稱，他們大規模擴張西澳礦山的最終效應，將是迫使高成本礦商退出市場。

這個效應已經在中國以外的礦商身上顯現，澳洲及其他地區的較小型礦商被三巨頭打得落花流水。

現在看來這個策略也在中國發威了，就連一向不是很可靠的官方鐵礦石產量統計也顯示，中國11月鐵礦石產量較上年同期下滑7.5%。

現在三巨頭所面對的問題在於，是否有足夠的高成本鐵礦石被淘汰取代，而這就是讓人還有疑慮的地方。

**新供應遠高於被取代的產量**

中國鐵礦石進口量和粗鋼產量兩者增幅間的差距，約有11個百分點。

以含鐵量62%鐵礦石為基準計，粗略估算顯示，這代表僅略逾1億噸的國內鐵礦石產量由進口取代。

這個數字聽起來巨大，但若比起鐵礦石三巨頭未來三年將投放市場的額外4億噸供應，就相形見絀了。

部分新供應去年已進到市場，嚴重打擊鐵礦石現貨價。12月23日價格跌至五年低點每噸65.60美元，此後僅略微回升，周二報67.90美元。

由於未來幾年還有更多供應上線，大型礦商必定冀望有更多高成本營運被迫關閉。

盡管許多規模較小的鐵礦石廠商肯定在慘澹經營，但煤炭行業的經驗顯示，即便是處於虧損狀態，但要讓產量退出市場仍緩不濟急。

中國或許有更多國內產量被閑置，但主要由國家控制的鋼企的旗下規模較大礦場，可能仍繼續運作。

全球其他地區的產量也可能減少，但這不太可能抵銷增加的供應。

中國鐵礦石進口明細顯示，2014年1-11月自澳洲進口量較2013年同期增長30.7%；自巴西進口數量則增11%。

這的確證實力拓、必和必拓和淡水河谷的低成本產量正搶占市場份額。第四大礦商Fortescue Metals Group也是如此，只是進展不如那三大巨頭。

但他們並非唯一的贏家，塞拉利昂(獅子山共和國)對中國出口增長了52.4%，烏克蘭則增11.4%。

雖然比起澳洲和巴西，這些國家出口至中國的鐵礦石總量極微，但確實顯示出較小型生產商似乎仍有能力與三大巨頭對抗。

這意味如果三巨頭真的決定利用低成本供應來逼退競爭對手，那麼鐵礦石價格可能還會進一步走跌。

當然，鋼鐵需求勁增或許可成為救星，但這似乎不太可能，即便中國加速一些基礎建設項目以支撐經濟增長。

更為可能的是鐵礦石過量供應繼續擴增，讓價格復甦遙不可及。(完)

(編譯 蔡美珍/張若琪 審校 杜明霞/李婷儀)

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