中国全年铁矿石进口有望突破10亿吨 进口印度矿石成倍成长

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透马尼拉11月25日 - 周五公布的数据显示，中国向印度进口铁矿石数量在10月劲升，来自澳洲的进口则微幅成长，今年中国铁矿石进口总量有望突破10亿吨大关。
中国海关官方数据显示，10月澳洲输往中国铁矿石数量成长3%，至4,989万吨。第二大进口来源巴西的数量成长17%，至1,788万吨。澳洲铁矿石占中国进口量的近三分之二。
中国10月铁矿石进口数量总计达8,080万吨，为2月以来单月最低，但创历年同期最高纪录。
今年1-10月总进口量已达8.4331亿吨，较上年同期上升9%，有望突破去年的9.5284亿吨。
“我们很容易就能预期全年将超过10亿吨。我不认为海外生产面有任何干扰因素，”Argonaut Securities分析师Helen Lau称。Lau预测中国今年铁矿石进口量将成长9%，至10.38亿吨。
10月来自印度的铁矿石数量为102万吨，较上年同期的7.5565万吨大幅成长。1-10月由印度进口铁矿石数量为去年同期的八倍，达到1,140万吨。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李春喜)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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