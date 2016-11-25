中国全年铁矿石进口有望突破10亿吨 进口印度矿石成倍成长

路透马尼拉11月25日 - 周五公布的数据显示，中国向印度进口铁矿石数量在10月劲升，来自澳洲的进口则微幅成长，今年中国铁矿石进口总量有望突破10亿吨大关。

中国海关官方数据显示，10月澳洲输往中国铁矿石数量成长3%，至4,989万吨。第二大进口来源巴西的数量成长17%，至1,788万吨。澳洲铁矿石占中国进口量的近三分之二。

中国10月铁矿石进口数量总计达8,080万吨，为2月以来单月最低，但创历年同期最高纪录。

今年1-10月总进口量已达8.4331亿吨，较上年同期上升9%，有望突破去年的9.5284亿吨。

“我们很容易就能预期全年将超过10亿吨。我不认为海外生产面有任何干扰因素，”Argonaut Securities分析师Helen Lau称。Lau预测中国今年铁矿石进口量将成长9%，至10.38亿吨。

10月来自印度的铁矿石数量为102万吨，较上年同期的7.5565万吨大幅成长。1-10月由印度进口铁矿石数量为去年同期的八倍，达到1,140万吨。(完)