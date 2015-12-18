调查：铁矿石价格跌势远未结束 中国需求不改低迷态势

图为澳大利亚黑德兰港以南FMG集团旗下铁矿的卡车和撒水车。 REUTERS/Jim Regan

路透马尼拉12月18日 - 一份路透调查显示，2015年铁矿石价格的年线势将连续第三年收低，跌势料将持续至明年以后，因受中国钢铁需求下降打击，铁矿石市场保持着供应过剩的格局。

受访的部分分析师称，受到中国经济放缓的拖累，铁矿石价格未来几个月有可能跌破每吨30美元，迫使更多的高成本供应商退出这个领域。

但他们也指出，现有供应规模可能不足以维持市场平衡，因低成本的主要生产商们还在进一步增产。

路透访问的14位分析师预估中值显示，发往中国的指标62%品位铁矿石2016年均价料在每吨47美元，2017年料为45美元。

而9月调查中对2016年和2017年的铁矿石价格预估均为50美元。自9月以来，铁矿石价格已跌去三分之一，触及37美元，这至少为2008年以来的最低位。

“如果看看价格下跌的模式，就会发现它是急跌慢涨。所以价格有可能在未来六个月内跌到25美元或20多美元，”Clarkson Platou Futures的铁矿石衍生品交易员Kelly Teoh说。

很明显，铁矿石是价格受创程度最严重的工业商品，今年总计跌去46%。2014年的跌幅也是这么多。

**冬眠期?**

铁矿石价格大跌使一些规模较小的供应商关门大吉，今年1-10月中国原矿石产量下降9%。

大型企业仍在提高产量，这导致全球供应过剩。全球主要铁矿石企业淡水河谷(VALE5.SA)旗下巴西S11D大型矿山将于2017年投产，这将每年增加9,000万吨产量。

随着淡水河谷增加产量，且假如巴西Samarco重新恢复生产，麦格理称，那么2017年可能是“铁矿石业最糟糕的一年”。Samarco矿山铁矿石年产量为3,000万吨。

由于中国钢铁需求放缓，而且没有一个市场足够大，可以抵消中国市场迟滞的影响，供应过剩的情况正变得越加明显。

印度有足够的铁矿石储备，而且这些铁矿石质量远高中于中国，可以轻易满足本国需求。

高盛本周表示，“铁矿石业的冬眠期可能更长，直至有其他地区的市场可取代中国。”(完)