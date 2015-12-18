调查：铁矿石价格跌势远未结束 中国需求不改低迷态势

即时观点：中国去年GDP增速6.7%创26年新低 短期企稳但复苏动力不足（更新版）
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；去年四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查预估中值6.7%，去年前三个季度均为6.7%。
路透马尼拉12月18日 - 一份路透调查显示，2015年铁矿石价格的年线势将连续第三年收低，跌势料将持续至明年以后，因受中国钢铁需求下降打击，铁矿石市场保持着供应过剩的格局。
受访的部分分析师称，受到中国经济放缓的拖累，铁矿石价格未来几个月有可能跌破每吨30美元，迫使更多的高成本供应商退出这个领域。
但他们也指出，现有供应规模可能不足以维持市场平衡，因低成本的主要生产商们还在进一步增产。
路透访问的14位分析师预估中值显示，发往中国的指标62%品位铁矿石2016年均价料在每吨47美元，2017年料为45美元。
而9月调查中对2016年和2017年的铁矿石价格预估均为50美元。自9月以来，铁矿石价格已跌去三分之一，触及37美元，这至少为2008年以来的最低位。
“如果看看价格下跌的模式，就会发现它是急跌慢涨。所以价格有可能在未来六个月内跌到25美元或20多美元，”Clarkson Platou Futures的铁矿石衍生品交易员Kelly Teoh说。
很明显，铁矿石是价格受创程度最严重的工业商品，今年总计跌去46%。2014年的跌幅也是这么多。
**冬眠期?**
铁矿石价格大跌使一些规模较小的供应商关门大吉，今年1-10月中国原矿石产量下降9%。
大型企业仍在提高产量，这导致全球供应过剩。全球主要铁矿石企业淡水河谷(VALE5.SA)旗下巴西S11D大型矿山将于2017年投产，这将每年增加9,000万吨产量。
随着淡水河谷增加产量，且假如巴西Samarco重新恢复生产，麦格理称，那么2017年可能是“铁矿石业最糟糕的一年”。Samarco矿山铁矿石年产量为3,000万吨。
由于中国钢铁需求放缓，而且没有一个市场足够大，可以抵消中国市场迟滞的影响，供应过剩的情况正变得越加明显。
印度有足够的铁矿石储备，而且这些铁矿石质量远高中于中国，可以轻易满足本国需求。
高盛本周表示，“铁矿石业的冬眠期可能更长，直至有其他地区的市场可取代中国。”(完)
(编译 白云/于春红; 审校 孙茉莉)
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