必和必拓CEO预期铁矿石价格短期内料承压

路透悉尼2月21日 - 必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)称，因中国需求温和，预期铁矿石价格有小幅的下滑风险。

必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)对记者表示，因中国钢铁需求增长趋于缓和，铁矿石市场短期内可能承压。此前该公司公布拜矿业大宗商品价格上涨所赐，上半年获利强劲增长。(完)