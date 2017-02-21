必和必拓CEO预期铁矿石价格短期内料承压

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透悉尼2月21日 - 必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)称，因中国需求温和，预期铁矿石价格有小幅的下滑风险。
必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)对记者表示，因中国钢铁需求增长趋于缓和，铁矿石市场短期内可能承压。此前该公司公布拜矿业大宗商品价格上涨所赐，上半年获利强劲增长。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。