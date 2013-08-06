铁矿石价格难大幅上涨--中钢协

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京8月6日 - 中国钢铁工业协会周二称，虽然铁矿石价格处于易涨难跌的垄断局面，但随着粗钢产量的下降和钢材价格的回落，铁矿石价格也难以大幅上涨；且铁矿石资源供给充足，市场仍呈供大于求局面。
刊登在中钢协网站上的新闻稿称，7月份，随着国内市场钢材价格小幅回升，铁矿石价格也呈小幅上涨态势。不过后期随着钢铁产量的进一步下降，铁矿石需求将有所放缓。
“钢铁企业盈利空间被挤压殆尽，铁矿石价格仍有下行空间。”新闻稿称。
中钢协上周表示，受到钢价持续下滑的拖累，主要钢铁企业在6月出现年内首次整体亏损，而在产量居高不下的情况下，下半年市场供大于求的情况仍难以改善。
7月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为433.97点，环比上升9.50点，升幅为2.24%。其中：国产铁矿石价格指数环比上升2.40%；进口铁矿石价格指数环比上升2.19%。而7月末国产铁精矿价格持续小幅上涨，进口粉矿价格波动上行。（完）
更多细节，点选中钢协网站：here (发稿 李文科; 审校 张喜良)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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