铁矿石价格将因产出增加而处于相对低档--花旗

路透珀斯3月11日 -花旗集团周二表示，有鉴于铁矿石供给增加，预料价格将停留在相对低档，不过近期重挫的速度出乎市场意料。

铁矿石现货价格周一创下逾四年来单日最大跌幅，此前中国公布贸易逆差，增添全球第二大经济体成长放缓的疑虑。

花旗研究(Citi Research)的商品策略师Ivan Szpakowski在珀斯举行的钢铁会议上表示，“整体走向料将维持下跌趋势。”

Szpakowski表示，“由于供给增加，价格正呈现循环向下。先前问题在于下跌的时点及下跌的速度，其跌势发生的时间和速度都出人意料。”

根据SteelIndex编制的指数，中国铁矿石现货.IO62-CNI=SI价格暴跌8.3%，创下四年半来单日最大跌幅，来到每吨104.70美元，此为2012年10月以来新低。

矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)正迅续提高产出，公司称这种做法是合理的。价格波动终将反映中国都市化及新建设所带动的基本需求成长。

力拓铁矿石事业执行长Andrew Harding表示，“我们持续见到有力的铁矿石长期需求，特别是来自中国。”

他说，“价格将会有短期波动，这也就是这周见到的情况。”

力拓目前正投入4亿美元扩张Pilbara矿脉铁矿石产出，预料将在2017年达到年产能约3.5亿吨，冀能藉此取得更多与中国钢厂的交易。

2014至2017年间每年产能增幅料将达到6,000万吨以上。

Harding表示，产出减少将协助力拓免于受到铁矿石价格循环性下跌的冲击。

该公司已经采取各项措施，削减产出成本至去年均值每吨20.80美元下方，较一年前下滑11%。

铁矿石价格2011年升至每吨190美元之上，在2014年因矿商扩大供给而进一步下滑；根据路透1月所做调查，原先预期2014年均价为每吨121.50美元。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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