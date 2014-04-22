《RUSSELL专栏》除价格曲线外 所有因素均看空铁矿石价格

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 杜明霞/李婷仪

路透澳洲朗塞斯顿4月22日 -很难找到铁矿石的看涨信号，外界的共识是铁矿石价格将降至每吨100美元下方。只有金融市场并未反映出这一点。

最新的偏空信号是：印度最高法院周一解除果阿邦矿区一项长达19个月的禁令，果阿邦是印度最大铁矿石出口省份，法院允许果阿邦每年生产2,000万吨，其中大部分料将用于出口，给全球铁矿石价格带来压力。

虽然这并不足以导致铁矿石价格下滑，但却提高了供应增幅。而外界普遍预计铁矿石供应增幅将超过需求增长，尤其是在铁矿石购买大国--中国的经济增长势头有些放缓的情况下。

不过虽然前景偏空，铁矿石的实际价格却维持高位，现货和期货市场均如此。

亚洲现货价格.IO62-CNI=SI周一报每吨113.30美元，今年迄今累计下滑15.6%，但已经从3月10日所及的年内低位104.70美元上升8.2%，且比2012年所及的三年低位86.70美元上涨31%。

比现货市场表现更为重要的是，主要期货市场也展示出铁矿石价格具有韧性。

新加坡铁矿石价格互换曲线在预示市场价格转变方面表现良好。

铁矿石价格2012年9月触及低点时，上述曲线显示期货强烈溢价(正价差)，九个月合约价格较近月合约升水9.4%。

在2013年2月，铁矿石价格触及2011年10月以来高位158.90美元，当时该曲线显示现货高度溢价(逆价差)，九个月合约价格较近月合约贴水15%。

鉴于生产商、买家和分析师一致认为铁矿石价格将走势艰难，尤其是今年下半年新的供应涌入市场的时候，因此逻辑上可以预计该曲线将显示现货溢价的程度增强。

周二中午时段，该曲线显示现货溢价，九个月合约价格较近月合约贴水7.2%。但与一个月前贴水5.3%相比，变动并不大，且贴水幅度低于三个月前的10.4%。

铁矿石现货价格自去年12月4日以来一直趋弱，当时价格为每吨139.70美元，九个月合约价格较近月合约贴水11%。

目前该曲线的形态显示，虽然铁矿石价格偏向走低，但预计不会出现重挫。

该曲线现货溢价的程度需要更陡，才能暗示价格会出现重大回调。

**偏空论点占上风**

这得出两种结论：要么是市场错误解读铁矿石价格下行风险，不然就是前景并非如许多行业人士所想的那么偏空。

这两种情况都有成立的理由。

空头前景集中于中国需求成长放缓，而且澳洲和巴西供应增加。

眼下看来，中国国内生产总值(GDP)年成长率或达到7.5%的目标会很勉强，更何况，中国当局似乎越来越不愿祭出加速钢铁建设的刺激杠杆。

这意味着中国钢铁需求成长会放缓，对铁矿石需求有后续效应。

而这个情况却又恰好碰上大矿企增产。

澳洲矿业巨擘最近的产量报告，显示其产量大幅增加。

必和必拓(BHP.AX)上周调高全年产量预估500万吨至2.17亿吨；力拓(RIO.AX)也增产至3亿吨。

澳洲第三大矿企Fortescue Metals Group(FMG.AX)本季产量目标为4,160万吨，较前一季增加1,010万吨。

巴西淡水河谷(VALE5.SA)也把年产量目标放在3.60亿吨，长期目标为4亿吨。

供应增加的速度可能远超过需求成长，但却有几个理由让人相信，价格下跌程度或许不会那么可怕。

首先，中国的进口仍然强劲，无畏钢铁产量增幅仅有温和成长。

据信有部分进口铁矿石被拿去当作融资抵押品，但尽管如此，也不足以解释为何第一季铁矿石进口同比增加了19.4%。

其中一种解释是中国国产铁矿石越来越贵，而且品级下滑，与10年前相比，含铁量从31%降至约21.5%。

澳洲和巴西铁矿石的含铁量平均接近57%，而且很容易提炼，使这两国矿商在与中国对手竞争时拥有成本优势。

也就是说，即使中国钢铁需求温和，铁矿石进口也将持续增加，因为它们可取代高成本、低品质的国产铁矿石。

使用品质较优的铁矿石也可降低高炉制造的污染，中国空气污染问题已经屡见报端，不难想见钢厂会受鼓励使用优质铁矿石。

供应增加且需求增长趋缓的论点诚然很有道理，但也许不必太过担心铁矿石价格的下行压力。(完)

(译文审校 张明钧/田建华)

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