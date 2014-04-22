《RUSSELL专栏》除价格曲线外 所有因素均看空铁矿石价格

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell；编译 杜明霞/李婷仪
路透澳洲朗塞斯顿4月22日 -很难找到铁矿石的看涨信号，外界的共识是铁矿石价格将降至每吨100美元下方。只有金融市场并未反映出这一点。
最新的偏空信号是：印度最高法院周一解除果阿邦矿区一项长达19个月的禁令，果阿邦是印度最大铁矿石出口省份，法院允许果阿邦每年生产2,000万吨，其中大部分料将用于出口，给全球铁矿石价格带来压力。
虽然这并不足以导致铁矿石价格下滑，但却提高了供应增幅。而外界普遍预计铁矿石供应增幅将超过需求增长，尤其是在铁矿石购买大国--中国的经济增长势头有些放缓的情况下。
不过虽然前景偏空，铁矿石的实际价格却维持高位，现货和期货市场均如此。
亚洲现货价格.IO62-CNI=SI周一报每吨113.30美元，今年迄今累计下滑15.6%，但已经从3月10日所及的年内低位104.70美元上升8.2%，且比2012年所及的三年低位86.70美元上涨31%。
比现货市场表现更为重要的是，主要期货市场也展示出铁矿石价格具有韧性。
新加坡铁矿石价格互换曲线在预示市场价格转变方面表现良好。
铁矿石价格2012年9月触及低点时，上述曲线显示期货强烈溢价(正价差)，九个月合约价格较近月合约升水9.4%。
在2013年2月，铁矿石价格触及2011年10月以来高位158.90美元，当时该曲线显示现货高度溢价(逆价差)，九个月合约价格较近月合约贴水15%。
鉴于生产商、买家和分析师一致认为铁矿石价格将走势艰难，尤其是今年下半年新的供应涌入市场的时候，因此逻辑上可以预计该曲线将显示现货溢价的程度增强。
周二中午时段，该曲线显示现货溢价，九个月合约价格较近月合约贴水7.2%。但与一个月前贴水5.3%相比，变动并不大，且贴水幅度低于三个月前的10.4%。
铁矿石现货价格自去年12月4日以来一直趋弱，当时价格为每吨139.70美元，九个月合约价格较近月合约贴水11%。
目前该曲线的形态显示，虽然铁矿石价格偏向走低，但预计不会出现重挫。
该曲线现货溢价的程度需要更陡，才能暗示价格会出现重大回调。
**偏空论点占上风**
这得出两种结论：要么是市场错误解读铁矿石价格下行风险，不然就是前景并非如许多行业人士所想的那么偏空。
这两种情况都有成立的理由。
空头前景集中于中国需求成长放缓，而且澳洲和巴西供应增加。
眼下看来，中国国内生产总值(GDP)年成长率或达到7.5%的目标会很勉强，更何况，中国当局似乎越来越不愿祭出加速钢铁建设的刺激杠杆。
这意味着中国钢铁需求成长会放缓，对铁矿石需求有后续效应。
而这个情况却又恰好碰上大矿企增产。
澳洲矿业巨擘最近的产量报告，显示其产量大幅增加。
必和必拓(BHP.AX)上周调高全年产量预估500万吨至2.17亿吨；力拓(RIO.AX)也增产至3亿吨。
澳洲第三大矿企Fortescue Metals Group(FMG.AX)本季产量目标为4,160万吨，较前一季增加1,010万吨。
巴西淡水河谷(VALE5.SA)也把年产量目标放在3.60亿吨，长期目标为4亿吨。
供应增加的速度可能远超过需求成长，但却有几个理由让人相信，价格下跌程度或许不会那么可怕。
首先，中国的进口仍然强劲，无畏钢铁产量增幅仅有温和成长。
据信有部分进口铁矿石被拿去当作融资抵押品，但尽管如此，也不足以解释为何第一季铁矿石进口同比增加了19.4%。
其中一种解释是中国国产铁矿石越来越贵，而且品级下滑，与10年前相比，含铁量从31%降至约21.5%。
澳洲和巴西铁矿石的含铁量平均接近57%，而且很容易提炼，使这两国矿商在与中国对手竞争时拥有成本优势。
也就是说，即使中国钢铁需求温和，铁矿石进口也将持续增加，因为它们可取代高成本、低品质的国产铁矿石。
使用品质较优的铁矿石也可降低高炉制造的污染，中国空气污染问题已经屡见报端，不难想见钢厂会受鼓励使用优质铁矿石。
供应增加且需求增长趋缓的论点诚然很有道理，但也许不必太过担心铁矿石价格的下行压力。(完)
(译文审校 张明钧/田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。