调查：铁矿石价格今年下半年料持稳 明年或续跌

路透新加坡/伦敦7月1日 - 路透调查显示，铁矿石价格今年下半年料持稳，但2015年料进一步疲软。

今年前六个月铁矿石价格下跌，因主要买家中国获得大量新供应。

随着全球矿商扩张热潮促使产量增加，长达十年的供应短缺势头即将结束。供应增加推动这一钢厂原材料价格在今年上半年下降30%。并迫使高成本的中国厂商限产。

2012年铁矿石从类似的价格跌势中迅速反弹，但在今年下跌之后仍难以重新站稳脚跟。

“现在已经转为买方市场，”咨询机构Minerals Value Service执行长James Rilett表示。

路透对11位分析师的预估中值显示，今年下半年铁矿石均价将达每吨100美元，低于上半年约112美元水准。

调查显示，铁矿石价格明年料进一步下跌至96美元，若果真如此，将为2009年以来首次年度均价跌破100美元。

铁矿石合约价格周一报每吨93.8美元，过去六周一直守在100美元下方，持续时间远超过2012年9月那波跌势，当时其价格迅速反弹，并在年底达到140美元以上。

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(完)

(编译 李爽 审校 田建华)

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