铁矿石价格走势艰难 高盛预计全球需求将在明年见顶

路透新加坡4月16日 - 铁矿石期货价格周四小幅上涨，但最大消费国中国购买兴趣低迷以及供应充裕，意味着铁矿石价格面临进一步下行风险，高盛也预计全球铁矿石需求将在明年见顶。

受期货市场反弹提振，现货铁矿石在周一和周二走高，但目前已回落至每吨50美元下方。大连铁矿石期货周四虽上涨，但涨幅较本周稍早要温和一些。

高盛称，随着全球需求在明年见顶，在大型矿商巴西淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)之外的小型铁矿商中，将有一半可能会关闭。

“过去10年，占全球五分之一人口的中国对钢材需求旺盛，吸引新的矿商进入了铁矿石市场，”高盛分析师Christian Lelong和Amber Cai在一份报告中称。

“如今，这一进程开始发生逆转。我们注意到，在之前熊市中无法获利的很多二线矿商，也不大可能挺过当前的困境。”

根据TSI钢铁指数公司(TSI)数据，周三中国现货铁矿石即期价格下跌0.8%，至每吨49.70美元，之前两日累计飙升近6%。

铁矿石价格在12个月内下跌了60%，在4月2日触及2004-2005年以来新低每吨46.70美元。

大连商品交易所9月铁矿石合约周四上涨1%，截止中午时分报每吨396元人民币(64美元)。该合约周一和周二累计上涨逾8%，但在周三回落。

“我认为我们看到的是一波小的反弹行情，铁矿石价格将再度下跌，因为供应仍如此充裕，而且中国钢铁市场也远远谈不上火热，”中国山东省的一位铁矿石贸易商说。

“我们有一艘巴西的船货，是刚买的，但我们想在本周出售，因为不知道下周价格会怎样。”

中国钢材价格本周的涨幅远远不及铁矿石价格，这反映出需求疲软。上海期交所交投最活跃的螺纹钢期货最新涨0.3%，至每吨2,321元人民币。

受中国去年钢材消费量30年来首次出现下降影响，中国第一季度钢材产量有所下降。(完)

(编译 汪红英；审校 王颖)

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