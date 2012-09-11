铁矿石降价迫使中国矿商减产

* 中国生产成本为大型国际矿商的近三倍

* 中国五矿集团鲁中矿业等公司削减产量--消息

* 铁矿石价格低於每吨100美元,接近三年低位

路透新加坡/上海9月11日电---行业消息人士表示,铁矿石价格跌至三年低位,迫使最大消费国中国诸多高成本矿商削减产量,从而降低过剩产量.目前中国库存接近纪录高位令市场承压.

中国铁矿石年产量约为10亿吨,并且全球市场上交易的铁矿石有60%被中国买走.但中国经济增速放缓使得预期需求降低并严重打击价格:铁矿石上周跌至每吨86.70美元,为2009年10月以来首见.

交易员和主要矿商一直在静候中国削减产量以使得供求实现再平衡的迹象.

中国五矿集团鲁中矿业公司是一家国有中型企业,已将产量从每天5,000-6,000吨左右降至约4,500吨,一位不愿具名的公司高层表示.

"越来越多地国内矿场减产,因为钢铁厂现没有进货,"该高管称,"我们发现很难卖出铁矿石."

该高管表示,中国东北部的许多年产能在20万-30万吨的矿场都已停产.东北地区是中国主要的铁矿石生产区.该高管还称,在主要产钢区河北北部也有部分矿企停产.

咨询机构联合金属网(Umetal)近期公布的调查报告显示,受访的50家年产能低於30万吨的矿场和选矿厂中,有38%都已暂停生产,其中大部分位於河北省和中国东北地区.

一名业内消息人士称,此外,山东和河北省的民营选矿工厂中,大约有六到七成都已停止运营.

"除了长期客户外,根本就没有市场.我们也正放慢加工速度,"山东一家矿场的高管称.

**生产放缓**

相较于澳洲和巴西的铁矿石约60%的铁含量,中国铁矿石的铁含量平均约为15%.

这使得中国每吨铁矿石的生产成本达到110-140美元,而澳洲和巴西的生产成本仅为每吨约40-50美元.

周一,含铁量62%的铁矿石价格从上周低点回升至每吨95美元,但较7月初仍下跌近三分之一.

7月中国铁矿石产量较6月下降1,000万吨至1.15亿吨,8月份近温和回升100万吨.

减产对市场产生影响可能需要时间,因中国铁矿石库存量依旧较高.

主要进口铁矿石港口的库存在9,700万吨左右,接近2月时的纪录高位1.01亿吨,相当於大约一个半月的进口量.

大和资本市场(Daiwa Capital Markets)资深分析师Jiro Iokibe表示,全球范围看,今年全球铁矿石供过於求数量可能在400万吨左右.

他预计,由於澳洲和巴西产能增长,供给过剩数量2013年料升至2,800万吨,2014年料进一步升至5,300万吨.

迄今为止,淡水河谷、力拓和必和必拓都未限产,不过第四大矿商Fortescue Metals Group (FMG.AX)已表示,将把资本支出削减约25%,并把一项短期扩产目标从此前的1.5亿吨下调至1.15亿吨.

Fairfax I.S.分析师John Meyer表示:"市场要求一些大型矿商有序减产,以提振利润率回升."(完)

--编译 石冠兰/许娜/王洋;审校 王洋/于春红

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