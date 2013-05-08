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国际财经 | 2013年 5月 8日 星期三 12:57 BJT

未来海运供应提速将压低铁矿石价格--必和必拓

路透新加坡5月8日 - 全球第三大铁矿石供应商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周三表示，预计未来数年海运铁矿石供应增长料将提速，将导致铁矿石价格走低。

“供应增长正在提速，未来数年亦是如此。新增供应的成本也很大，将逐步取代成本较高的产能，”必和必拓总经理Alan Chirgwin在新加坡的行业会议上表示。他并称，新增供应将导致铁矿石价格走低。

必和必拓并称，中国钢铁需求将在2020－2030年的中期于11亿吨水平触顶。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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