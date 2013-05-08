未来海运供应提速将压低铁矿石价格--必和必拓

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透新加坡5月8日 - 全球第三大铁矿石供应商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周三表示，预计未来数年海运铁矿石供应增长料将提速，将导致铁矿石价格走低。
“供应增长正在提速，未来数年亦是如此。新增供应的成本也很大，将逐步取代成本较高的产能，”必和必拓总经理Alan Chirgwin在新加坡的行业会议上表示。他并称，新增供应将导致铁矿石价格走低。
必和必拓并称，中国钢铁需求将在2020－2030年的中期于11亿吨水平触顶。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。