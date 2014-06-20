综述：矿价跌跌不休 拓宽钢厂夹缝生存空间

作者 李文科

路透北京6月20日 - 在铁矿石和钢厂的较量中，之前的10年基本上都是矿石商赚得盆满钵满，钢厂往往“一矿难求”；但随着年内铁矿石价格跌跌不休，钢厂这种被动的地位正在改变，盈利能力得以提升。

铁矿石一直攫取着钢铁产业链整体利润的大头，但现在，大型钢厂的矿石采购人员在跟海外矿商沟通中已感受到久违的主动权，外矿贸易商甚至在考虑转型钢材贸易。伴随中国钢铁业腾飞十多年来被国际矿商一手掌握的“卖方市场优势”正在消失。

数据显示，国际铁矿石现货价格本周一跌破90美元大关，距离2012年9月的前期低点87美元仅一步之遥，亦令年内跌幅逾33%。与此同时，大商所的铁矿石期货DCIOcv1则在本周二触底报每吨656元人民币，年内跌幅亦近三成。

“最近一两个月钢厂利润是比较可观的，主要是铁矿石的价格跌得比较多，国外三大矿山扩产比较厉害，现在矿山也不是很强势了。”联合金属网矿石分析师杜亚楠指出。

他并称，矿价跌跌不休与青岛港出现的金属融资诈骗案件不无关系，不过铁矿石作为贱金属被多次重复抵押的可能性并不大。这一事件对矿价的影响更多来源于银行收紧融资信贷，增加融资信贷的手续，审查流程也相应增加，新增的额度基本为零。

再加上6-7月正在海外矿商扩产投放市场的高峰期，中国钢材需求不旺，都推动铁矿石市场严重过剩，港口库存频创新高，矿价连跌。

一位主司铁矿石的大宗商品贸易人士也指出，其实矿石基本面方面没有发生很大的变化，矿石价格跌跌不休受产业链资金收紧的影响更大一些。

“海外矿的贸易不好做，我们现在多研究研究钢材方面，看看钢材贸易方面的机会吧。”该人士称。

**国产矿承压**

伴随着成本低廉的进口矿大量进入中国，铁矿石库存量居高不下，对国产矿价也必然形成冲击。受制于开矿成本高、品位低，国内中小矿山销售亏损面渐大，停产渐多，不过多数国内大型的铁矿企业仍在极力维持。

金银岛资讯矿石分析师弭澎琦指出，去除库存积压成本，部分大型国内矿山的矿价相对较高，可能尚未超越实际成本一线，但也差不多，而多数其他矿山的矿价则已经低于成本。

但是，国有大型铁矿会有一定的“政治任务”，且停产成本非常高昂，若非价格低于成本线过多，全面停产的可能性并不大。

弭澎琦并认为，部分矿山参考停产的标准可能是以现金成本为准，若按照澳洲大型矿商Fortescue(FMG.AX)的现金成本占总成本60%估算，部分高成本矿粉现金成本在650元左右。然国内新老矿山众多，现金成本浮动会相对较大。

“若进口矿价继续下探，全面亏损将成必然之势。”他指出。

**拓宽钢厂生存空间**

中国钢铁业在一季度时还弥漫着强烈的悲观情绪，业界老大宝钢集团董事长徐乐江公开表示压力山大，但随着跌跌不休的矿价，钢厂上空的乌云正在散去，虽然可能只是暂时的。

尽管经济放缓、信贷收紧、环保压力犹在，但铁矿石价格和煤炭等燃料价格的大幅下跌，可能让占全球一半产能的中国钢铁业在今年第二季度收益不菲。

“（现在属于）家电，造船，建筑钢材需求的平稳期，需求不是很好，但也不差，跟今年3月不一样，钢厂目前不是销售不出去，而是出货情况比较好，需求还是可以的。”杜亚楠认为。

他并强调，对于钢厂而言，成本线的下移，生存空间就更大，小型钢厂可能受制于环保设备落后等压力，但对于大型钢厂而言，前期的环保投入到现在是开始出效益的时候了。

我的钢铁网资讯总监徐向春亦指出，今年的特点是钢价跌幅远小于矿石和焦炭，减轻了钢厂成本压力。矿价跌了，钢厂利润二季度有所改善，但这仅仅是短期改善。

他并强调，今年钢材市场唯一的亮点是钢材出口形势远超于预期，事实上，今年所增产的钢材基本上是靠出口消化的，预计全年出口将超过8,000万吨。

但他同时指出，必须看到，钢材出口已占钢产量的10%，占国际钢材贸易量的五分之一。面临着政策风险和贸易磨擦的压力，进一步增长空间有限。化解产能过剩的重任后期难以寄托在钢材出口上。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国国家审计署周五公布对中石油等11户国有企业2012年度财务收支审计结果公告，普遍在会计核算和财务管理不够规范，违法违规问题仍然存在，个别企业存在的问题还比较突出。

--中国国土资源部周四下发通知称，确定2014年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为10.5万吨，钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为8.9万吨，同时不再下达锑矿开采总量控制指标。

--中国国家发展和改革委员会周四出台海上风电价格政策，确定2017年以前投运的非招标的海上风电项目上网电价，并鼓励通过特许权招标等市场竞争方式确定海上风电项目开发业主和上网电价，以促进技术进步。

--中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，6月上旬重点企业粗钢日产量达183.26万吨，创该数据公布以来新高；旬环比并结束此前连续两旬下降态势，转为增长3.69%。

--中国国家统计局数据显示，5月精炼铜（电解铜）产量同比增长6.5%，至615,307吨，高于4月时产量为584,277吨。中国是全球最大的精炼铜生产国和消费国。

--中国国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄周一表示，要采用国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。（完）

(审校 张喜良)

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