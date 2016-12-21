铁矿石价格尽管涨势亮丽 但对小型矿商来说还不够高

路透马尼拉12月21日 - 今年铁矿石价格的亮丽涨势对全球最大矿商来说是一场及时雨，但对小型低效生产商而言，铁矿石价格还不够高，只能让矿山关闭和设备闲置。

2016年以来，铁矿石价格接近翻番，升至每吨逾80美元，给巴西淡水河谷(VALE5.SA)、必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)和力拓(RIO.AX) (RIO.L)等矿商带来甜头，这些企业的铁矿石生产成本低于每吨20美元。

但中国和瑞典等国的小型铁矿石生产商仍处境艰难，因它们的生产成本可能高达每吨100美元，因矿石品级较低且规模经济程度不高。

中国罕王(3788.HK)首席执行官潘国成在电话中告诉路透，他知道的所有矿山仍处于关闭状态。

他表示，在罕王矿山所在的辽宁省，约半数产能处于关闭状态。过去几年，罕王关闭了三个较小的矿山。

他还说，此次价格涨势还不足以让(辽宁的矿山)注入新的资金重启生产。

全球供应过剩令铁矿石价格在2015年12月暴跌至每吨38.30美元的纪录低位，而在四年多之前铁矿石价格最高曾达到每吨191.70美元。价格暴跌导致多家矿商关停，罕王是中国仍在经营的几家民营铁矿商之一。

瑞士国有矿企LKAB旗下的Mertainen矿将因生产无法获利而封矿，这导致其资产被减计1.28亿美元。

伊朗铁矿石生产商和出口商协会的国际事务负责人Keyvan Ja'fari Tehrani称，伊朗的私营铁矿商正在纠结是否重启生产，因为他们对市场(价格)在相当长一段时间内“保持在高水平”没有信心。

随着中国当局削减钢铁业产能，并努力刺激经济增长，铁矿石价格主要追随中国钢铁价格上涨。这令中国期货市场的行情看涨，带动现货价格上升83%。

但瑞士宝盛集团的分析师Carsten Menke表示，“价格涨得太高太快”，预计三个月后将回落至65美元，一年后将跌至50美元。

高盛分析师预计，2017年铁矿石价格为每吨62美元，2018年为47美元，并称尽管明年供需可能相对平衡，但价格或将“因供过于求而在2018年跌向边际生产成本”。(完)