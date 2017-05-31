焦点：铁矿石供应过剩难解 然中国投机客仍在价格动荡中豪赌一把

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透马尼拉5月31日 - 供应过剩难见缓解、加上投机客抛售，导致今年铁矿石价格直落，交易商及行业高管多预言，随着对铁矿石2016年价格回升的记忆淡去，预料价格将进一步下跌。
对于淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX) (RIO.L)及必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)等大型矿商而言，价格长期不振让运营更形困难；由于铁矿石市场在2015年为止的三年内暴跌70%，三家业者获利大受影响。
铁矿石价格下跌亦可能打击伊朗等产量偏低的供应国；伊朗今年稍早提高对全球最大消费国中国的出货，现又可能被迫退出市场。
铁矿石价格已从今年高位下跌近40%，跌至本周每吨不到60美元，中国港口的库存扩大至13年来最高水平。
仅就5月来说，铁矿石价格就下跌15%，料将创下年内最大单月跌幅。 反观2016年，铁矿石价格上涨逾80%。
“需求依旧不错，但供应太多了，”新加坡一全球性贸易公司的交易员称；新加坡未来几周将为约150万吨铁矿石寻找中国买家。这位交易员要求匿名。
“如果你是一位铁矿石买家，看到市场供应过剩，而且供应只在这里增加，你目前是否会有增加购买的欲望？”
5月26日，中国港口进口铁矿石数量触及1.366亿吨，为咨询机构SteelHome于2004年开始追踪该数据以来的最高，这足以在巴黎再建设逾13,000座埃菲尔铁塔。
BMI Research称，全球铁矿石产量料较今年每年平均扩张1%，到2021年达到33亿吨，与2012-2016年的平均增速一致。
**投机大军**
中国投机大军放大了价格的跌势，大连商品交易所(DCE)铁矿石期货剧烈波动的背后推手正是这些投机大军。
大商所2013年10月推出铁矿石期货交易，不仅让很多中国投资者第一次真正有机会参与，也对实货定价产生了很大影响。
“大商所是最主要的推动力量，一直都是。这种情况不会发生变化，因为铁矿石的主场在中国，”Clarksons Platou Futures的经纪商Kelly Teoh说。
交易所数据显示，5月迄今大商所的铁矿石期货交易量接近28亿吨，为2016年4月以来最高，也是全球年度海运贸易量的两倍左右。
大连商品交易所的主力铁矿石合约从今年高点到5月中已下跌32%，未平仓合约则增至245万手，为2015年11月以来最高。
“中国铁矿石及钢材期货有投机炒作的明显迹象，”Julius Baer分析师Carsten Menke指出。
“炒作一直都会放大趋势，上涨或下跌都是如此。”
全球第四大铁矿石生产商--澳洲Fortescue Metals Group(FMG)(FMG.AX)表示，即使以当前价格，公司仍有强劲利润。
FMG总裁潘纳威(Nev Power)预计，在中国持续工业化及城镇化的支持下，中国钢铁产量将比去年此时增加5%左右。
图表：中国铁矿石市场重回偏空格局 tmsnrt.rs/2raqIeb
(完)
(编译 张明钧/于春红/艾茂林/蔡美珍；审校 王洋/高琦/孙茉莉/王颖)
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--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。