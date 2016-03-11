焦点：铁矿石业今非昔比 中国或宽容对待两巨头结盟

路透墨尔本/北京3月11日 - 形势变化真快！2008年，全球主要矿商必和必拓(BHP.AX)试图收购同业力拓(RIO.L)时，中国方面迅速收购了140亿美元力拓股票，阻挠了这次收购，挫败了铁矿石供应收紧的风险。

两年后，中国监管机构协助阻挠了这两大巨头的一项1,160亿美元铁矿石合资项目。

现在，在铁矿石供应过剩，钢铁业举步维艰情况下，消息人士称，中国当局预计会对全球最大铁矿石矿商--淡水河谷的一项结盟提案宽容一些。

本周巴西淡水河谷(VALE5.SA)和澳洲的Fortescue Metals Group(FMG)(FMG.AX)宣布，双方磋商成立一家合资企业，最高能混合1亿吨双方的铁矿石，相当于中国铁矿石进口量的10%左右。

“这个方案很可能获得通过，且不附加任何条件。现在这个行业远没有以前那么敏感，”一名了解中国商务部并购审查流程的反垄断专家称。

由于谈及政府事务，这位专家要求匿名。该专家称，铁矿石价格下跌使这个问题对于中国的争议度降低，中国消费了全球海运铁矿石的大约一半。目前铁矿石价格虽然摆脱了低点，但较2011年高点仍下跌了70%左右。

路透在与中国商务部沟通时，商务部称其尚未收到淡水河谷和Fortescue的申请。其未予进一步置评。

若淡水河谷和Fortescue结盟获批，中国钢铁企业似乎会予以支持，以期获得低价高质产品。这些钢企在2010年曾强烈反对必和必拓和力拓铁矿石业务合并。

湖南华菱钢铁集团董事长表示，无论是作为股东还是客户，组成铁矿石合资企业，都将对该公司有利。华菱钢铁在Fortescue持股14%。

“我觉得这对中国是件好事，”华菱钢铁董事长曹慧泉在北京参加人代会期间表示。

**实力壮大的供应商**

尽管一些专家说，2008年实施反垄断法以来，中国监管者在分析和处理案件方面越来越专业，不过批评人士称，反垄断裁决仍被利用支持国内重要产业或推进产业政策。

中国商务部对淡水河谷和Fortescue结盟的提议若做出较乐观的回应，则意味着对资源领域的重视程度比之前降低。

“难以认为该案会引起很多异议，”中国一位反垄断律师称。

经过数年斥巨资购买铁矿石资产，并且力挺FMG使之可与全球铁矿石生产巨头媲美，中国肯定不愿意看到FMG在61亿美元净债务重压下瓦解。

墨尔本大学主攻中国竞争法的法学教授Mark Williams称，中国政府可能会将此次结盟视为增强FMG实力的一种方式。

“他们可能会认为，这将合理调整与力拓和必和必拓间的势力均衡，”Williams称。

中国政府去年意外无条件批准了皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)收购BG GroupBG.L的交易，可能是对商务部倾向性的一个预示。

这与2013年情况形成鲜明对比。当时瑞士贸易巨头嘉能可(GLEN.L)收购斯特拉塔(Xstrata)，成就全球最大规模的矿业交易。中国商务部要求嘉能可出售部分铜资产，包括旗下价值57亿美元的秘鲁Las Bambas矿，即便这两家公司在中国都没有任何矿业资产。

最终有中国政府背景的五矿资源(1208.HK)购入Las Bambas矿。

不过Williams也警告称，中国国家发改委等其他的政府机构仍可能会给淡水河谷和FMG的交易施压。

“中国政府在钢铁领域的参与程度较高，其他承担经济或工业责任的政府机构几乎无可避免也会参与最终决定。”(完)